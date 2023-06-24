К участию приглашаются все, кто интересуется этой темой и готов проверить свои силы в ИТ-сфере

24 июня 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: freepik.com

Конкурс "Лучшие проекты информатизации на Алтае имени В.И. Берегового" организует для разработчиков в ИТ-сфере Министерство цифрового развития и связи региона совместно с Торгово-промышленной палатой Алтайского края. К участию приглашаются все, кто интересуется этой темой и готов представить свои разработки широкой общественности.

Что это за конкурс?

Как сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула, история у этого конкурса богатая - он проводится уже 17 лет. И с каждым годом интерес к этому мероприятию только продолжает расти.

А в 2022 году конкурсу присвоили имя выдающегося краевого ученого, инициатора создания первой в Сибири кафедры в области информационной безопасности "Защита информационных ресурсов и систем связи" ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова", основного идеолога конкурса – Виталия Ивановича Берегового.

По каким номинациям пройдет конкурс в 2023 году?

В этом году конкурс будет проходить по трем номинациям. Это:

– "Student apportunITy" (Лучший студенческий проект). Номинация создана специально для молодых и талантливых разработчиков. Здесь могут быть заявлены студенческие работы в ИТ-сфере, в том числе разработанные в рамках защиты дипломных работ. Причем работы могут быть представлены как индивидуально, так и в составе авторских коллективов, возглавляемых научными руководителями.

– "Digital transformation" и "HOT SocTech". Здесь могут принять участие разработчики мобильных приложений, разработчики (владельцы) программно-аппаратных комплексов, информационных систем, а также иных цифровых технологий.

До какого числа и куда можно подать заявку?

Заявки принимаются до 7 сентября 2023. Подать заявку можно на официальном сайте мероприятия. Ссылка на него вот: https://www.project.it-alttpp.ru/.

Что получат победители?

Лучшие проекты будут отобраны в финал, победители и призеры финала будут удостоены дипломами Губернатора Алтайского края, а также денежными призами.

Есть какие-то достижения в этом конкурсе?

Да, каждый год благодаря этому конкурсу появляются новые проекты, разработки, появляются перспективные стартапы. А многие успешные решения, которые были впервые применены в рамках работ, поданных на этот конкурс, завоевали признание не только на территории Алтайского края, но и за его пределами.

Например, в 2022 году в номинации "Digital transformation" лучшим проектом признана разработанная компанией ООО "Диджитал Бизнес Адаптейшн" "Система интеллектуальной диагностики энергообъектов (ПО "СИДЭ")". Она предназначена для автоматизации процесса выявления дефектов изоляции воздушных линий электропередачи.

В номинации "HOT SocTech" победителем стал проект "Региональная информационная система "Детский отдых", разработанный компанией ООО "Диджитал-Интегратор". Фактически проект представляется собой маркетплейс путёвок в детские оздоровительные лагеря с возможностью оказания государственной субсидиарной поддержки в режиме "одного окна".

В номинации "Student аpportunITy" победителем стал Иванков Дмитрий с проектом "Разработка алгоритмов для генерации синтетических дефектов на растровых изображениях изоляторов линий электропередач". Идея данного проекта заключалась в том, чтобы искусственно генерировать множество достоверных данных для обучения нейронной сети определять поврежденные объекты линий электропередач. В итоге автор создал приложение с графическим интерфейсом, в котором возможно настраивать различные параметры генерации.

Где узнать подробную информацию о конкурсе?

Подробная информация об участии, а также форма для заполнения заявки размещена на официальном сайте конкурса: https://www.project.it-alttpp.ru/.

Справка: ежегодный краевой конкурс "Лучшие проекты информатизации на Алтае имени В.И. Берегового" проводится для выявления начинающих и перспективных разработчиков, повышения узнаваемости их продуктов, а также в целях поддержки и стимулирования роста отечественного программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, что является одной из приоритетных целей национальной программы "Цифровая экономика в Российской Федерации".