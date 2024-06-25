Конкурс племхозяйств, корма и техника: что будет на "Дне сибирского поля – 2024"?

В Алтайском крае мероприятие пройдет с 10 по 12 июля

25 июня 2024, 13:00, ИА Амител

Уборочный комбайн в поле / Фото: Oleksandr Ryzhkov / freepik.com

В Алтайском крае пройдет агрофорум "День сибирского поля – 2024", который в этом году продлится три дня – с 10 по 12 июля. Это значимое событие для сельскохозяйственного сектора региона. Местом проведения неизменно станет Сибирский агропарк в Барнауле, расположенный на 37-м километре Павловского тракта. Именно здесь встретятся производители сельхозтехники, племенные хозяйства и специалисты со всей страны, а также представители иностранных агрокомпаний, чтобы продемонстрировать свои достижения.

Почему форум продлится три дня?

Такой формат даст возможность большему количеству компаний продемонстрировать свои товары и услуги. Кроме того, посетители смогут охватить более широкий круг деловых и развлекательных событий.

По данным регионального Минсельхоза, в этом году мероприятие посвятят нескольким темам. Среди них и 70-летие начала освоения целинных и залежных земель, и 100-летие российского тракторостроения. Для участников форума организуют интересную выставку с экскурсом в историю.

Что интересного будет на форуме?

Агрофорум – это возможность одновременно увидеть практически все виды и образцы техники, сопутствующие товары и услуги, способствующие внедрению передовых агротехнологий. Участники продемонстрируют разные предложения для развития сельского хозяйства, начиная с запасных частей и расходных материалов и заканчивая мощной современной сельскохозяйственной техникой.

Презентуют большой выбор семян, средств защиты растений, удобрений и биопрепаратов. Также компании предложат решения для цифровизации сельхозпроизводства.

Как и в прошлые годы будет работать демонстрационная площадка, где можно увидеть в действии почвообрабатывающие, посевные, кормозаготовительные машины и оборудование для защиты растений.

"День сибирского поля – 2022" / Фото: amic.ru

Несколько лет назад в агропарке открыли площадку для демонстрации достижений в племенном животноводстве Алтайского края. Каждый год местные фермеры и животноводы представляют там своих лучших животных, которых специалисты регионального сельскохозяйственного консультационного центра отбирали в течение месяца.

Посетители, заинтересованные в покупке, смогут обсудить все детали и тонкости с опытными экспертами, а также получить ценные рекомендации по выбору породы. Рядом с площадкой организуют выставку товаров для животноводства. Там можно найти все необходимое: оборудование, корма, добавки и ветеринарные препараты. Также в этом году состоится конкурс среди племхозяйств, которые занимаются разведением симментальской породы крупного рогатого скота.

Отметим, что животноводческая площадка на "Дне сибирского поля" традиционно является одной из самых популярных локаций.

Сколько компаний будет участвовать в этом году?

По информации официального сайта форума, регистрация на мероприятие началась еще в мае, и уже несколько сотен компаний заявили о своем участии. Среди них – отечественные и зарубежные предприятия.

Напомним, в прошлом году агрофорум установил ряд рекордов: количество зарегистрированных компаний превысило 330, было представлено около 650 единиц техники и оборудования, а число посетителей достигло максимума за всю историю мероприятия – 45 тысяч человек.

В какое время можно посетить "День поля"?

Посетить выставку можно будет в любой из дней работы с 9 до 17 часов.

Как туда добраться?

Сибирский агропарк находится недалеко от поселка Прутского Павловского района Алтайского края. Из Барнаула туда можно уехать на общественном транспорте (маршрутное такси № 257 от ж/д вокзала), на автобусах по направлению Барнаул – Павловск от автовокзала и на автомобиле по Павловскому тракту до остановки "Поселок Прутской".

Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" в Алтайском крае проводят ежегодно с 2011 г. В 2016-м регион проводил "Всероссийский день поля".