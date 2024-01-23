Конкурс, посвященный 150-летию Николая Рериха, начался в Барнауле
Участвовать в нем могут преподаватели и студенты
23 января 2024, 09:43, ИА Амител
В Барнауле начался международный конкурс, посвященный 150-летию Николая Рериха. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"Институт гуманитарных наук Алтайского государственного университета к 150-летию со дня рождения художника организует международный конкурс живописи, графики, декоративно-прикладного искусства "Путь Рериха", – сказано в сообщении.
Участвовать в конкурсе могут преподаватели и студенты различных учебных заведений. Студентов творческих направлений университет отправит в музей Николая Рериха в Новосибирске.
В галерее Universum в феврале этого года пройдет открытая лекция "Алтай – Гималаи. Путь Николая Константиновича Рериха".
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