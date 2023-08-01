Киноменю для всей семьи: wink представляет главные премьеры августа

Видеосервис предлагает разные жанры от комедий до триллеров

01 августа 2023, 15:44, ИА Амител LjN8KJkCa

Семья / Фото: "Ростелеком"

Что можно посмотреть в августе? Wink* "Ростелекома" позаботился о том, чтобы взрослое и детское киноменю последнего летнего месяца было разнообразным. Рассказываем о новинках видеосервиса.

Для взрослых

"Дыхание" (16+, с 3 августа). Виктор – успешный бизнесмен, а в прошлом – врач. Он нелегально попадает в больницу к матери, заболевшей COVID-19* в самом начале пандемии. Впереди неизвестность и тотальная изоляция.

Виктор – успешный бизнесмен, а в прошлом – врач. Он нелегально попадает в больницу к матери, заболевшей COVID-19* в самом начале пандемии. Впереди неизвестность и тотальная изоляция. "Голова-жестянка" (12+, с 4 августа). Рассказывает историю 16-летней Жени, которую все зовут Жесть – после травмы она только "жестит" и портит отношения с окружением. Но все меняет ее знакомство с роботами.

Рассказывает историю 16-летней Жени, которую все зовут Жесть – после травмы она только "жестит" и портит отношения с окружением. Но все меняет ее знакомство с роботами. "Мальдивы подождут" (16+, с 2 августа). После десяти лет совместной жизни Денис решает уйти из семьи. Как надо бороться за любовь и семью?

После десяти лет совместной жизни Денис решает уйти из семьи. Как надо бороться за любовь и семью? "Макс и Гусь" (18+). Это захватывающий рассказ о пути Макса (Никита Кологривый) к криминальным вершинам Пензы, который полон экшена и беспощадного юмора.

Это захватывающий рассказ о пути Макса (Никита Кологривый) к криминальным вершинам Пензы, который полон экшена и беспощадного юмора. "Диагноз "Везучая" (16+). Лика (Аглая Тарасова) известна в криминальных кругах тем, что в любой афере приносит успех. Почему она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), которого несправедливо обвинили в миллионном хищении?

Лика (Аглая Тарасова) известна в криминальных кругах тем, что в любой афере приносит успех. Почему она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), которого несправедливо обвинили в миллионном хищении? "Злые соседи" (16+, с 7 августа). Немолодой американский писатель с собакой жил и не тужил, пока его сосед не стал строить особняк. Гарри тщательно разрабатывает план ответных действий на неудобства, с которыми столкнулся.

Немолодой американский писатель с собакой жил и не тужил, пока его сосед не стал строить особняк. Гарри тщательно разрабатывает план ответных действий на неудобства, с которыми столкнулся. "Рай для дурака" (18+, с 15 августа). Известный американский актер отказался выходить на площадку и сорвал съемки. Но тут режиссер столкнулся с человеком, который как две капли воды похож на капризную звезду. Справится ли прохожий с сумасшедшей внутренней кинокухней?

Известный американский актер отказался выходить на площадку и сорвал съемки. Но тут режиссер столкнулся с человеком, который как две капли воды похож на капризную звезду. Справится ли прохожий с сумасшедшей внутренней кинокухней? "Пантафа – пожирательница душ" (18+, с 14 августа). Марта с дочкой Ниной переезжают в горную серую деревушку. Уже в первую ночь Нине становится плохо, она задыхается и просыпается с криком. А ведь им не случайно нашептывали про Пантафу – страшного призрака из местных преданий.

Марта с дочкой Ниной переезжают в горную серую деревушку. Уже в первую ночь Нине становится плохо, она задыхается и просыпается с криком. А ведь им не случайно нашептывали про Пантафу – страшного призрака из местных преданий. "Реинкарнация. Новая глава" (18+, с 27 августа). Мия проснулась будто другим человеком, называет себя Элис и просит отвезти ее к страдающей деменцией бабушке, которая давно живет в доме престарелых. Какая тайна связывает Мию с белым кроликом, оказавшимся в доме?

Мия проснулась будто другим человеком, называет себя Элис и просит отвезти ее к страдающей деменцией бабушке, которая давно живет в доме престарелых. Какая тайна связывает Мию с белым кроликом, оказавшимся в доме? "Астрал. Семейный обряд" (16+, с 3 августа). 15-летняя Сими приезжает в дом своей тети – известного диетолога и автора книг в надежде похудеть. Чем дольше она живет в семье родственницы, тем больше странного замечает, но пока не подозревает о жутком семейном обряде.





"Мальдивы" и "Дыхание" от Wink / Фото: "Ростелеком"

Киноменю для детей

"Буба" (0+, с 4 августа). Познавательный сериал о забавном домовом и его друзьях.

Познавательный сериал о забавном домовом и его друзьях. "Хвостатые пришельцы" (6+, с 31 августа). Рассказывает о трех инопланетянах, которые принимают обличие собак.

Рассказывает о трех инопланетянах, которые принимают обличие собак. "Лошадь Чарли" (6+, с 7 августа). О Чарли, которая мечтает о лошади. Но средств на скакуна у ее семьи нет. Случайно она встречает потерянную лошадь, которая становится лучшим другом и смыслом жизни.

О Чарли, которая мечтает о лошади. Но средств на скакуна у ее семьи нет. Случайно она встречает потерянную лошадь, которая становится лучшим другом и смыслом жизни. "Везунчик" (12+, с 10 августа). После потери отца Ридли с матерью вынужден переехать в Австралию к нелюдимому с виду дедушке. Однажды Ридли пропадает и его ждет полный опасностей и приключений путь назад в семью.

После потери отца Ридли с матерью вынужден переехать в Австралию к нелюдимому с виду дедушке. Однажды Ридли пропадает и его ждет полный опасностей и приключений путь назад в семью. "Чарли и фантастическая четверка" (12+, с 6 августа). Чарли умный и ловкий бездомный американский парень, который волей случая попадает в китайское королевство Саньсиндуй. Там он участвует в опасных, но судьбоносных приключениях.

* Wink ("Винк"); COVID-19 ("Ковид-19").

ПАО "Ростелеком"

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