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Коноплю уничтожают в Барнауле

С зарослями борются тремя способами: вспашкой, опрыскиванием химикатами и путем скашивания и сжигания

20 июля 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Железнодорожном и Ленинском районах Барнаула уничтожают очаги дикорастущей конопли, сообщили в мэрии.

Так, в районе домов № 8 и № 14 по улице 2-й Строительной выявили два очага конопли на площади 60 и 70 "квадратов". Еще два очага ликвидировали в Казенной Заимке. Также 45 квадратных метров очистили от растения по улице Садовой и Кольцевой, 37а. 

"Дикорастущие заросли наркосодержащих растений уничтожаются тремя способами: вспашкой, опрыскиванием химикатами и путем скашивания и сжигания", – пояснили в горадминистрации.

Барнаул

Комментарии 13

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Гость

09:42:03 20-07-2023

Ныряем в порубь, чтобы угодить дядьке на небе, ёлки на новый год ставим, траву уничтожаем с мэрие и полицей. Никогда мы нормально жить не будем

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Гость

09:57:01 20-07-2023

Кто-нибудь уже объясните горадминистрации, что они тратят деньги на борьбу с ветряными мельницами. Наша дикорастущая конопля абсолютно не интересна наркоманам, т.к. совершенно не содержит наркотических веществ. Наркоманский вид конопли в нашем регионе не произрастает. Стыдно за дураков.

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Гость

10:25:31 20-07-2023

Гость (09:57:01 20-07-2023) Кто-нибудь уже объясните горадминистрации, что они тратят де... Да это ни кого не интересует Это ж МЭРИЯ!!! Главное - это имитация бурной деятельности. Для этого сенокоса столько бумаг исписано , а теперь ещё отчёты и премии по результатам. И попробуйте теперь сказать,что мэрия не работает

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Гость

10:20:43 20-07-2023

Это называется "прокрастинация"... -"Полиция, почему жуликов не ловите, алкашню не дрессируете?" - "Заняты сильно были. Стояли, контролировали покос...

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ек

10:39:34 20-07-2023

Заодним все сорняки пропололи бы, всё польза была бы...

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Афиноген

10:57:45 20-07-2023

Сегодня конопля ,а завтра придумают изготавливать из листьев берёзы или из хвои,что тогда бросимся уничтожать деревья?Причём здесь растения ?Они то чем виноваты?Бороться надо законами и преследованиями всех дельцов ,кто стоит над этим явлением.А это всё очковтирательство и глупость.

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Гость

11:50:53 20-07-2023

Афиноген (10:57:45 20-07-2023) Сегодня конопля ,а завтра придумают изготавливать из листьев... преследованиями всех дельцов ,кто стоит над этим явлением -------- Вы хотите, чтобы пчёлы против мёда?)))

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Гость

11:00:51 20-07-2023

А зачем они там стоят? чтобы косарь в по карманам траву не рассовал?

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Гость

12:47:36 20-07-2023

Предлагаю мэрии четвертый метод уничтожения конопли - путем выкуривания! Впрочем, судя по их "инициативам", с этим методом они уже давно познакомились на регулярной основе....

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Садовод

14:45:14 20-07-2023

Конопля конкурент хлопка. Может расти в России в отличие от хлопка. Вытесняет на поле борщевик.

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Афиноген

15:36:47 20-07-2023

Садовод (14:45:14 20-07-2023) Конопля конкурент хлопка. Может расти в России в отличие от ... А ещё мне рассказывали родители (давно их уже нет) что раньше делали конопляное масло, по вкусу было очень прекрасным и замечательным.При здравом подходе эту культуру можно ,действительно ,культивировать и для текстильной и для пищевой отрасли.Но у нас разве может что то доброе происходить?Бороться надо с наркомафией а не с культурами.

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Гость

15:56:34 20-07-2023

лучше бы с борщевиком боролись

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Гость

09:32:08 21-07-2023

Почему мэрия ничего не делает? Как это не делает? Мы уничтожаем коноплю, пилим деревья и бюджет.

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