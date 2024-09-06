Конор Макгрегор хочет стать президентом Ирландии

Выборы в стране состоятся в 2025 году

06 сентября 2024, 13:16, ИА Амител

Конор Макгрегор / Кадр из видео / UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Ирландии в 2025 году. Он выразил уверенность в том, что сможет привлечь к ответственности парламент.

В настоящее время президентом Ирландии является Майкл Хиггинс, который занимает эту должность с 2011 года. Ему 83 года.

Макгрегор написал в социальной сети X: "Как президент я могу созывать и распускать парламент. Я бы смог получить ответы, которые ищет ирландский народ, от тех, кто ворует у простых людей, разрушает семьи, малый бизнес и так далее. Эти люди, занимающие руководящие должности, были бы призваны к ответу перед народом Ирландии в течение дня. Или им пришлось бы распустить весь парламент".