Конор Макгрегор хочет стать президентом Ирландии
Выборы в стране состоятся в 2025 году
06 сентября 2024, 13:16, ИА Амител
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Ирландии в 2025 году. Он выразил уверенность в том, что сможет привлечь к ответственности парламент.
В настоящее время президентом Ирландии является Майкл Хиггинс, который занимает эту должность с 2011 года. Ему 83 года.
Макгрегор написал в социальной сети X: "Как президент я могу созывать и распускать парламент. Я бы смог получить ответы, которые ищет ирландский народ, от тех, кто ворует у простых людей, разрушает семьи, малый бизнес и так далее. Эти люди, занимающие руководящие должности, были бы призваны к ответу перед народом Ирландии в течение дня. Или им пришлось бы распустить весь парламент".
"Остановите поезд. Народ Ирландии заслуживает получить ответы. Я прекрасно знаю, что это будет в моей власти как президента. Ирландии нужен активный президент, выбранный ее народом. Это я. Я – единственный логичный выбор. 2025 год наступит", – заявил боец в соцсетях.
15:03:42 06-09-2024
И выберут же! Вон посмотрите на соседнюю страну юмориста выбрали...
17:26:22 06-09-2024
Кличко - хороший ржачный пример
16:51:10 07-09-2024
в ирландии и сейчас президент актер. на гномика похож из фольклора ирландского