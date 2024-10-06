Константин Меладзе продает свою виллу за 450 млн рублей

На участке есть большой бассейн, спортивный зал, хаммам и винная комната

06 октября 2024, 14:58, ИА Амител

Константин Меладзе, композитор и продюсер, повысил стоимость своей виллы в Гурзуфе. Об этом стало известно из сообщения Shot.

По информации издания, Меладзе увеличил цену на участок с двухэтажным домом площадью 12 соток до 65 миллионов рублей. Теперь он хочет продать недвижимость за 450 миллионов рублей. На участке есть большой бассейн, спортивный зал, хаммам и винная комната.

Константин Меладзе и его бывшая жена, певица Вера Брежнева, покинули Россию после начала спецоперации на Украине. В феврале 2023 года они выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. Дом находится в коттеджном поселке "Миллениум Парк". Площадь особняка составляет 700 квадратных метров, в нем три этажа. Стоимость дома оценивается в 299 миллионов рублей.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила, что они с Меладзе развелись после восьми лет брака. Общих детей у них нет.