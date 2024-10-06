Константин Меладзе продает свою виллу за 450 млн рублей
На участке есть большой бассейн, спортивный зал, хаммам и винная комната
06 октября 2024, 14:58, ИА Амител
Константин Меладзе, композитор и продюсер, повысил стоимость своей виллы в Гурзуфе. Об этом стало известно из сообщения Shot.
По информации издания, Меладзе увеличил цену на участок с двухэтажным домом площадью 12 соток до 65 миллионов рублей. Теперь он хочет продать недвижимость за 450 миллионов рублей. На участке есть большой бассейн, спортивный зал, хаммам и винная комната.
Константин Меладзе и его бывшая жена, певица Вера Брежнева, покинули Россию после начала спецоперации на Украине. В феврале 2023 года они выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. Дом находится в коттеджном поселке "Миллениум Парк". Площадь особняка составляет 700 квадратных метров, в нем три этажа. Стоимость дома оценивается в 299 миллионов рублей.
В октябре 2023 года Брежнева подтвердила, что они с Меладзе развелись после восьми лет брака. Общих детей у них нет.
17:41:14 06-10-2024
Почему бы у перебежчика (как у "предателя" или "иноагента") не конфисковать продаваемую им собственность за здорово живёшь?
21:16:56 06-10-2024
Гость (17:41:14 06-10-2024) Почему бы у перебежчика (как у "предателя" или "иноагента") ... А ведь плодотворную мысля, а?
09:09:51 07-10-2024
Гость (17:41:14 06-10-2024) Почему бы у перебежчика (как у "предателя" или "иноагента") ... тебе то какая радость от этого, достанется другому "патриоту"
11:07:32 07-10-2024
Продать с аукциона, а вырученные средства направить, туда, где они особенно нужны..