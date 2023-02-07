Константин Зорий уходит с поста министра регионального развития Алтая

По его словам, причиной ухода является ухудшение состояния здоровья

07 февраля 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай

Министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий уходит в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".

"Многие заметили снижение активности в моих соцсетях в последнее время – это было связано с состоянием здоровья. И именно по данной причине вынужден завершить свою деятельность в качестве министра", – сказал он.

Зорий поблагодарил работников, которые участвовали в строительстве школ дорог и детских садов.

А также добавил, что все планы по развитию региона останутся в силе, квалифицированные специалисты будут их реализовывать.