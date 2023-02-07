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Константин Зорий уходит с поста министра регионального развития Алтая

По его словам, причиной ухода является ухудшение состояния здоровья

07 февраля 2023, 10:51, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай
Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай

Министр регионального развития Республики Алтай Константин Зорий уходит в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".

"Многие заметили снижение активности в моих соцсетях в последнее время – это было связано с состоянием здоровья. И именно по данной причине вынужден завершить свою деятельность в качестве министра", – сказал он.

Зорий поблагодарил работников, которые участвовали в строительстве школ дорог и детских садов.

А также добавил, что все планы по развитию региона останутся в силе, квалифицированные специалисты будут их реализовывать.

 

Комментарии 3

  • школы - провалены детские сады - провалены дороги ну хз
    07 февраля, Гость   Ответить
  • О, а я и не знал, что у нас даже министерство развития есть.Интересно, что оно развивало и развило в Алтайском крае и его столице.?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Это в Республике Алтай, а не у нас
    07 февраля, Гость   Ответить
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