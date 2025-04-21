Контакт, доверие, имидж. Как стать партнером масштабного алтайского форума риелторов

Altai Realestate – отличная площадка для продвижения, рассчитанная на большую бизнес-аудиторию

21 апреля 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFJSvnUQ

Форум Altai Realestate в 2023 году / Фото: Дмитрий Днепровский

16–17 мая 2025 года на Алтае пройдет масштабное мероприятие в сфере недвижимости. Уже в седьмой раз сотни экспертов отрасли соберутся на форуме Altai Realestate ("Алтай Риалстейт") и обсудят ситуацию на рынке. Риелторы, руководители агентств, представители органов власти и банков, застройщики, девелоперы и спикеры федерального уровня – всего более 500 человек. Место проведения максимально статусное – пятизвездочный курорт "Манжерок". Организаторы форума приглашают партнеров и спонсоров. Рассказываем, кому это может быть полезно.

Одно из главных событий отрасли

Altai Realestate – это не просто мероприятие. Форум давно зарекомендовал себя как площадка для анализа ситуации и выработки действенных решений. Бизнес-тренер, обладатель премии "Деловая книга года", основатель центра переговоров Игорь Рызов и другие спикеры представят полезные кейсы, дадут советы и ответят на вопросы.

Форум – отличная возможность для продвижения. Познакомиться с лидерами отрасли, получить новых клиентов, повысить свой имидж и узнаваемость можно став партнером мероприятия. Предложение актуально для компаний любого уровня.

Форум Altai Realestate в 2023 году / Фото: Дмитрий Днепровский

Что получает партнер форума?

Став партнером мероприятия такого уровня, вы получите:

Прямой выход на целевую аудиторию. Вы находитесь внутри профессионального сообщества – среди риелторов, руководителей агентств, инвесторов, представителей банков и застройщиков. Это контакты, которые работают.

Диалог с потенциальными клиентами и партнерами. Вы не просто "засветились", вы включены в разговор. Люди подходят, общаются, задают вопросы, запоминают.

Укрепление имиджа. Быть партнером федерального форума – значит ассоциироваться с экспертностью, устойчивостью и влиянием. Вас видят, слышат, рекомендуют.

Повышение охватов и узнаваемости. Участие в деловой и медийной части форума – это сотни упоминаний: в эфире радиостанции Business FM ("Бизнес ФМ") Барнаул, на портале amic.ru (одно из ведущих информационных агентств региона), на сайте мероприятия алтайфорум22.рф, в соцсетях, в печатных материалах, на сцене и в каждом кадре фото- и видеоотчета.

По вопросам сотрудничества в рамках форума Altai Realestate обращайтесь к Елене Мартыновой, +7 (923) 721-06-85, srb-ak@mail.ru.

Союз "СРО НП "Союз риелторов Барнаула и Алтая"

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