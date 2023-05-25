Некоторые СМИ сообщили, что России грозит дефицит контактных линз. Разбираемся, правда ли это

25 мая 2023, 14:26, Анастасия Бичакова

Фото: Nataliya Vaitkevich / Pexels

Из России уже ушли многие зарубежные марки одежды и косметики, а теперь дело дошло и до линз. Как сообщают в Минпромторге, поставщики товаров Johnson & Johnson (линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) начали предупреждать оптиков о том, что приостанавливают импорт продукции.

Между тем покупатели утверждают, что "заменители" очков значительно подорожали. На сколько же подскочила стоимость линз и правда ли, что РФ грозит их дефицит, – в материале amic.ru.

1 Поставки линз в Россию и правда остановятся? Пока информацией о том, что некоторые поставщики собрались приостановить импорт линз, располагает только Минпромторг РФ. Заявление это небезосновательное. На прошлой неделе Минпромторг США расширил санкции на ввоз товаров в Россию и они в том числе распространились на линзы. Отметим, что теперь производители должны получать специальные лицензии для экспорта линз в страну. Но прямых ограничений на поставки при этом нет.

2 И что же, дефицит на линзы будет или всё-таки нет? Пока ни о каком дефиците на контактные линзы речи не идёт. Их поставки по-прежнему продолжаются, рассказали ТАСС в пресс-службе Wildberries.

3 Ну а что будет, если поставки действительно прекратятся? Тогда, пообещали изданию в Минпромторге, линзы внесут в перечень товаров для параллельного импорта. А тем временем цены на линзы растут, жалуются их покупатели.

4 Так. Но если с поставками всё пока хорошо, то почему линзы подорожали? Потому что логистические цепочки всё равно усложнились.

5 И на сколько же возросли цены? По данным СМИ, цены на линзы, в том числе на маркетплейсах, возросли примерно в 0,5-2 раза. "На 500 рублей подорожали на Ozon ("Озон"). Раньше стоили 1,7 тыс., а теперь 2,2 тыс. рублей. Это же ужас", – поделилась с amic.ru одна из жительниц Барнаула, которая покупает линзы дочке. Наша редакция решила проверить, действительно ли линзы настолько подорожали. И, как оказалось, даже сильнее, чем говорят наши спикеры. На том же Ozon упаковка однодневных линз Acuvue из 30 штук стоит 2 313 рублей, а 90 штук – 6 179 рублей. И, да, цены на "заменители" очков взлетели прямо на глазах корреспондента amic.ru. Сначала двухнедельные линзы Acuvue (тоже 6 штук в упаковке) стоили 1 607 рублей –то есть столько же, сколько до новости об их подорожании и возможном дефиците. А через две минуты, после обновления, подорожали до 2 120 рублей. Так вот быстро. Поиск на Wildberries ("Ваилдбериз") выдаёт в основном двухнедельные линзы в упаковках по шесть штук. Их стоимость колеблется в пределах от 5,1 до 6,7 тыс. рублей.