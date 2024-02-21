Контрабандисты за 2023 год вывезли из Алтайского края древесины на 40 млн рублей
В общей сложности зафиксировано 200 административных нарушений в сфере оборота древесины, по которым сумма штрафов составила почти 2 млн рублей
21 февраля 2024, 19:04, ИА Амител
За 2023 год контрабандисты незаконно вывезли из Алтайского края древесину общим объемом почти 4 тысячи кубометров. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, стоимость такого количества лесоматериала составляет около 40 млн рублей.
Всего в прошлом году удалось пресечь незаконный вывоз более 14 тысяч кубометров лесоматериала. В общей сложности зафиксировано 200 административных нарушений в сфере оборота древесины, по которым сумма штрафов составила почти 2 млн рублей. Кроме того, было возбуждено 25 уголовных дел.
Например, в прошлом году правоохранители раскрыли схему контрабанды пиломатериалов хвойных пород. Дерево вывозили грузовым транспортом в страны Средней Азии. В общей сложности нарушитель перевез около 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов на 21 млн рублей. Товар он приобретал у лесозаготовителей без правоустанавливающих документов, а таможенникам предоставлял ложные документы.
19:08:01 21-02-2024
непростые люди этим занимаются
21:57:26 21-02-2024
Если не ошибаюсь, дерево стоит от 500 до 1000000 руб. Они 40 деревьев вывезли?
21:58:14 21-02-2024
Пост на Челюскинцев поставьте. С утра до обеда едет несколько лесовозов.
22:58:49 21-02-2024
И никто не видел и не слышал как рубят, вывозят
07:51:20 22-02-2024
Тайна, покрытая мраком. Никто ничего не видел, не слышал. А потом окажется, что и леса то нет уже. Где-то степь, где-то коттеджи среди трех сосен.