Координация усилий. Как Барнаул планирует провести ремонт без неудобств для жителей

В мэрии состоялось совещание по синхронизации работ между ресурсоснабжающими организациями, дорожными службами и МУП "Горэлектротранс"

03 апреля 2025, 11:40, ИА Амител

Совещание в мэрии / Фото: barnaul.org

Лето в Барнауле – это время не только для отдыха, но и активных городских ремонтов. Чтобы все процессы прошли гладко и с минимальными неудобствами для жителей, 2 апреля мэр Вячеслав Франк провел совещание по координации работы организаций. На встрече обсудили планы по ремонту дорог, трамвайных путей и инженерных сетей. Рассказываем, какие улицы попадут под ремонт и как это повлияет на движение транспорта.

Где в Барнауле из-за ремонта будут ограничивать движение транспорта?

В весенне-летний период в Барнауле ограничение движения транспорта планируется на девяти участках улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба мэрии. На них будет идти ремонт трамвайных путей и инженерных сетей. При этом общий график работ скорректировали так, чтобы в нем не было пересечений. Эта мера позволит минимизировать неудобства для горожан, доложил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

трамвайные пути на пл.Октября. Фото: barnaul.org

В списке работ – ремонт трамвайных путей на площади Октября, он запланирован с 12 по 31 мая. С 1 по 23 июня будут отремонтированы трамвайные узлы на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия, а с 27 июня по 8 июля – на пересечении улиц Балтийской и Попова.

На всех участках заменят рельсошпальную решетку и положат новый асфальт. МУП "Горэлектротранс" уже провело подготовительные работы и закупило необходимые материалы.

Трамвайный узел пр-кт Красноармейский и улицы Анатолия. Фото: barnaul.org

Кроме того, в этом году продолжится обновление сетей теплоснабжения. Директор филиала Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс отметил, что особое внимание будет уделено четырем участкам. В списке улица Малахова (работы пройдут с 26 мая по 22 июня), пересечение проспекта Ленина и улицы Молодежной (с 16 по 30 июня), пересечение проспекта Калинина и улицы Профинтерна (с 4 по 27 июля), а также участок на улице Партизанской (с 24 июля по 10 августа).

Необходимость в ограничении движения транспорта может возникнуть на двух участках, где будет работать барнаульский водоканал. Генеральный директор компании Андрей Полюго пояснил, что речь идет о ремонте водопровода на проспекте Социалистическом (с 12 мая по 15 августа) и улице Димитрова (с 1 июня по 15 августа).

Трамвайный переезд на пересечении улиц Балтийская и Попова. Фото: barnaul.org

Уже известно, как изменится схема движения транспорта?

Глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что проводимые работы достаточно объемны и важны для Барнаула, при этом необходимо минимизировать неудобства для горожан. Мэр поставил задачу в ближайшее время разработать схемы дорожного движения. Как только они будут готовы, информацию опубликуют на сайте мэрии и в средствах массовой информации. Это позволит барнаульцам заранее подготовиться к изменениям в маршрутах общественного транспорта и планировать свои поездки с учетом ремонтных работ.