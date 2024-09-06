Копирайтеры и редакторы потеряли популярность у работодателей из-за нейросетей
Растет спрос на специалистов, которые умеют работать с ИИ
06 сентября 2024, 09:31, ИА Амител
Возросшая популярность нейросетей привела к снижению спроса на услуги копирайтеров и редакторов. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
На рынке фриланса наблюдается сокращение вакансий в сферах, связанных с расшифровкой и переводом текстов. Средняя зарплата копирайтеров и редакторов уменьшилась на 21 и 13% соответственно. Одновременно с этим растет спрос на вакансии, где требуется умение работать с генеративными нейросетевыми продуктами (GPT).
В январе основатель портала SuperJob Алексей Захаров – сервиса по поиску работы и подбору сотрудников – заявил, что среди пяти профессий, где чаще всего требуются навыки работы с искусственным интеллектом, лидирует аналитик. Однако Захаров утверждает, что вероятность безработицы из-за ИИ маловероятна. Он объяснил эти опасения непониманием ситуации на рынке труда.
Согласно данным, количество вакансий, где требуется навык работы с нейросетями, увеличилось на 62% за последние полгода.
09:40:23 06-09-2024
Отказываться от людей это ошибка. ИИ генерируют жвачку, зачастую с ложными утверждениями. Публикация такого - неуважение к читателю, снижение качества ресурса и его деградация.
09:49:40 06-09-2024
Полностью согласна с предыдущим оратором. Сделать быстро и формально красиво- пожалуйста. Но выверенный с экспертами, компетентный информационный продукт ИИ не способен создать. А вот этим "однодапотому" весь интернет завален - найти можно все про все, но, порой, откровенная ересь - а люди по незнанию верят
10:22:07 06-09-2024
проблема еще и в том, что многие живые журналисты и редактора сегодня работают "на отвали" - столько ошибок в текстах, порой, даже грубых фактических, которые видно из логики повествования. Потрудиться перепроверить, переспросить у того, кто знает наверняка - больше не в тренде. Собственно, поэтому разницы, порой, особо нет - ИИ или не ИИ
17:01:07 07-09-2024
кто тут про ИИ пишет- я нейротренер и уверенный . ИИ ИНАЧЕ работает. вы пожалуйста не пишите ерунды не разбираясь в вопросе. ИИ не может работать сейчас без вмешательства человека и не сможет еще лет 10 как минимум. Это если кратко совсем