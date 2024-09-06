Копирайтеры и редакторы потеряли популярность у работодателей из-за нейросетей

Растет спрос на специалистов, которые умеют работать с ИИ

06 сентября 2024, 09:31, ИА Амител

Человек за компьютером / Фото: pxhere.com/ru/photo/714530

Возросшая популярность нейросетей привела к снижению спроса на услуги копирайтеров и редакторов. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

На рынке фриланса наблюдается сокращение вакансий в сферах, связанных с расшифровкой и переводом текстов. Средняя зарплата копирайтеров и редакторов уменьшилась на 21 и 13% соответственно. Одновременно с этим растет спрос на вакансии, где требуется умение работать с генеративными нейросетевыми продуктами (GPT).

В январе основатель портала SuperJob Алексей Захаров – сервиса по поиску работы и подбору сотрудников – заявил, что среди пяти профессий, где чаще всего требуются навыки работы с искусственным интеллектом, лидирует аналитик. Однако Захаров утверждает, что вероятность безработицы из-за ИИ маловероятна. Он объяснил эти опасения непониманием ситуации на рынке труда.

Согласно данным, количество вакансий, где требуется навык работы с нейросетями, увеличилось на 62% за последние полгода.