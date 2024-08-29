А также о том, как получить кредит без проволочек

29 августа 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8Jtzay

Автомобиль / Фото: компания "Сибирь-Авто"

Покупка нового автомобиля всегда была затратным мероприятием, а в последние годы для многих стала практически недостижимой мечтой. По данным аналитиков "Авто.ру Оценка", за 2023 год средняя цена нового авто выросла на 17,3%, а машины с пробегом – на 28%. Тенденция к росту цен сохраняется и в 2024 году. Учитывая уровень инфляции в стране, который, согласно различным оценкам, доходит до 20%, копить деньги и ждать снижения цен в ближайшее время не стоит. В такой ситуации кредит на покупку "железного коня" становится не просто удобным, а часто единственно возможным вариантом. Специалисты автосалона "Сибирь Авто" рассказали, как быстро и без заморочек оформить кредит на машину и исполнить свою мечту.

Какой автомобиль можно купить в кредит?

Через салон "Сибирь Авто" – абсолютно любой. Это может быть не только новая машина, но и подержанная. В "Сибирь Авто", расположенном в ТРЦ "Весна" в Барнауле, много надежных авто с пробегом. Найти достойный вариант можно и на популярных площадках, таких как "Дром" и "Авито", и даже у частного лица (соседа, брата, друга).

Можно ли выбрать авто и оформить кредит в одном месте?

Да. Быстро и удобно это можно сделать в том же "Сибирь Авто".

Автосалон начал свою работу в 2016 году и за это время завоевал репутацию надежного партнера. Здесь есть большая крытая выставочная площадка, вмещающая до 200 автомобилей с пробегом. В ассортименте представлены разные модели на любой вкус и кошелек: японские, европейские, корейские и российские, с проверенной историей, исправные, полностью готовые к покупке.

"На нашем сайте указаны все имеющиеся в наличии автомобили с реальными ценами, которые останутся неизменными при личном визите в салон. Вам не увеличат стоимость машины и не будут навязывать дополнительные услуги", – подчеркивают в "Сибирь Авто".

Автомобили автосалона / Фото: компания "Сибирь-Авто"

На сайте также доступен кредитный калькулятор, с помощью которого можно рассчитать сумму ежемесячного платежа на конкретную модель.

В салоне можно осмотреть и протестировать понравившуюся машину, а при необходимости оформить кредит. Сотрудники "Сибирь Авто" подают заявки во все банки-партнеры одновременно, и после получения ответов выбирают наиболее выгодные для клиента условия. Этот процесс занимает несколько минут.

Преимущества покупки авто через "Сибирь Авто":

вы не тратите время на то, чтобы бегать по банкам. Специалист сам сформирует заявку и направит ее во все банки-партнеры (ПАО Банк "ФК Открытие", ПАО "Банк ВТБ", АО "ТБанк", ОАО "БыстроБанк" и другие);

менеджеры компании подготовят документы для ГАИ, в том числе и договор купли-продажи;

компания проверит автомобиль на предмет залога, ареста и т.д.

Как купить авто в кредит "с рук"?

Если же вы решили приобрести автомобиль с "Дрома", "Авито" или у частного лица, достаточно просто оставить заявку на сайте "Сибирь Авто" и рассчитать примерную стоимость платежа по кредиту. Сотрудники перезвонят вам и помогут на всех этапах покупки: проверят автомобиль технически и юридически, дадут оценку и проконсультируют по кредиту.

Как подать заявку на кредит?

Сделать это можно тремя простыми способами:

оставить заявку дистанционно на сайте "Сибирь Авто";

позвонить менеджеру по телефону 8 (385-2) 99-67-35;

прийти в салон лично по адресу: Барнаул, ул. Малахова, 86в.

Для оформления заявки вам понадобится всего два документа: паспорт и водительское удостоверение или СНИЛС. При дистанционной подаче можно прислать фотографии документов.

Кстати, после согласования заявки вы можете выбрать любое авто, которое входит в одобренный бюджет. К покупке одобренный кредит не обязывает.

Автомобили автосалона / Фото: компания "Сибирь-Авто"

Автосалон "Сибирь Авто"

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 86в (ТРЦ "Весна")

Тел.: 8 (3852) 99-66-35

"ВКонтакте"

"Сибирь Авто" на "Дроме"

Сайт

ООО СА-1

Реклама