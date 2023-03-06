"Коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация" внесли в орфографический словарь ИРЯ

В прошлом году в словарь внесли примерно 200 слов

06 марта 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В орфографический словарь Института русского языка (ИРЯ) имени Виноградова включили новые слова. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные орфографического академического ресурса "Академос", теперь там есть слова "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация".

Как отметил научный сотрудник и главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов, работа по обновлению перечня слов идёт непрерывно. Отбирают те, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять.

В прошлом году в словарь внесли примерно 200 слов, уточнил научный сотрудник института. Некоторые из них указаны с пометкой "рекомендация" – слово желательно писать следующим образом, но оно требует наблюдения, так как практика использования слова, вероятно, изменится.