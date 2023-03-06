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"Коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация" внесли в орфографический словарь ИРЯ

В прошлом году в словарь внесли примерно 200 слов

06 марта 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В орфографический словарь Института русского языка (ИРЯ) имени Виноградова включили новые слова. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные орфографического академического ресурса "Академос", теперь там есть слова "коптер", "почтомат" и "фотовидеофиксация".

Как отметил научный сотрудник и главный редактор портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов, работа по обновлению перечня слов идёт непрерывно. Отбирают те, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять.

В прошлом году в словарь внесли примерно 200 слов, уточнил научный сотрудник института. Некоторые из них указаны с пометкой "рекомендация" – слово желательно писать следующим образом, но оно требует наблюдения, так как практика использования слова, вероятно, изменится. 

Комментарии 4

  • Этот якобы институт русского языка надо разогнать к чертовой матери. Это не русские термины иностранных слов а просто вброс легельно в русский язык иностранного мусора.ВРЕДИТЕЛИ и УНИЧТОЖИТЕЛИ русского языка если не сказать больше.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Этот якобы институт русского языка надо разогнать к чертовой матери. Это не русские термины иностранных слов а просто вброс легельно в русский язык иностранного мусора.ВРЕДИТЕЛИ и УНИЧТОЖИТЕЛИ русского языка если не сказать больше.-------------------Тебе бы не мешало освежить и пополнить знания о русском языке, патриотически настроенный НОСИТЕЛЬ этого языка.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, отвергаешь — предлагай. Какими словами предлагаете заменить отсутствующие в литературных нормах термины? Только без скатывания в квасной патриотизм, пожалуйста, чтобы мама Лёше не купила отличные мокроступы.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Почитайте в учебниках стати о составе лексики русского языка. Будете сильно удивлены.
    07 марта, Гость   Ответить
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