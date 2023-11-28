Рассказываем, где можно посмотреть новинки этого жанра

28 ноября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LjN8K2yiM

Аниме / Фото: gstudioimagen1 / freepik.com

Аниме-направление очень популярно. Новые фильмы и сериалы с нетерпением ждут миллионы поклонников по всему миру. Найти уже полюбившиеся произведения и новинки можно на сайте Animakima*, мы же расскажем о нескольких фильмах последних лет, которые получили наивысшие оценки зрителей.

"Черный клевер: Меч короля магов" (2023 год, боевик, приключения) 12+

На фестивале магических битв "Триумф", который проходит в Королевстве Клевера раз в десять лет, враги мечтают уничтожить Королевство и создать на его месте новое и "равноправное". Чародеи во главе с парнем, не владеющим магией, должны остановить команду Конрада Лето. Удастся ли герою раскрыть свои способности и спасти Королевство?

"Судзумэ, закрывающая двери" (2022 год, боевик, приключения) 12+

Повествует о девушке Судзумэ, трагически потерявшей маму в детском возрасте. Героиня случайно узнает, что природные катаклизмы, ставшие причиной гибели родного человека, вызваны открытием портала из загробного мира. Удастся ли девушке закрыть дверь и прекратить аномальную сейсмическую активность?

"Красавица и Дракон" (мелодрама, 2021 год) 12+

Современная интерпретация "Красавицы и чудовища". Жизненная и порой трогательная история, в которой герои сталкиваются с проблемами реального мира, а для их решения погружаются в мир технологий. Интернет представлен в виде утопии, но режиссер старается показать виртуальный мир исключительно в положительном ключе.

"Олений король: Обещанное путешествие с Юной" (экшен, фэнтези, 2022 год) 16+

История необычного невольника Вана, работающего в шахте в суровых условиях, укушенного волком и выжившего после этого. На него охотится врач, занимающийся расследованием загадочной болезни "Болезни черных собак", чтобы извлечь патоген из его организма.

"Магическая битва 0" (демоны, экшен, сенен, 2022 год) 18+

Главные герои Юта и Рика в детстве поклялись, что станут мужем и женой. Но девушка погибает, перерождается в монстра и по пятам следует за своим возлюбленным, "охраняя" его. Из-за многочисленных жертв героя решают казнить. Монстр, защищающий Юту, обладает неимоверной силой, чтобы противостоять ему, герою придется пройти обучение, обрести силу и просто поверить в себя.

*Animakima ("Анимакима")

ИП Ярошевский Д. И.

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