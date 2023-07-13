Король седанов. Автолюбители Барнаула оценили новый бизнес-седан Chery Arrizo 8

Свое мнение высказали гости торжественной презентации автомобиля в Барнауле

13 июля 2023, 19:00, ИА Амител LjN8JxkWk

Презентация Chery Arrizo 8 в Барнауле / Фото: amic.ru

Элегантный бизнес-седан D-класса Arrizo 8 от Chery* теперь в Барнауле. Только прибыл и сразу покорил город. Сотни восхищенных взглядов этот красавец поймал на торжественной презентации в шатре "Монблан" вечером в четверг, 13 июля.

Помимо изысканного фуршета для гостей были организованы различные игры (баскетбол, футбольный бильярд и др.), победители которых получали достойные призы. Для маленьких посетителей презентации проводили анимацию. Также у гостей была возможность получить дополнительную скидку на автомобиль и прокатиться на новеньком Arrizo 8 от Chery.

Из тех, кто уже прокатился и оценил, клиент Автоцентра АНТ Егор Плешивцев. Настолько понравилось, что он уже думает на счет покупки этого авто.

“Эффектная машина. Невероятный цвет и внутри, и снаружи. Я ещё вчера на ней катался и впечатлен. Машина реально бизнес-класса. Ее можно, наверное, сравнить с Mercedes-Benz E-класса* по электронике, динамике, шумоизоляции”, – рассказал Егор Плешивцев.Каждая деталь отражает эстетику бизнеса и элегантность. Благодаря рельефным вставкам, мускулистым линиям и двухцветным алюминиевым литым дискам в сочетании с современной оптикой автомобиль имеет безупречный внешний вид. Особой выразительности ему добавляет "Х"-образная форма радиаторной решетки.

Дизайнер интерьеров Мария Рыбалко тоже высоко оценила автомобиль и отметила, что в салоне очень просторно.

“Очень стильный дизайн. Такой хищный и брутальный сзади, а спереди идеальная решетка радиатора. Матовое золото добавляет еще большей роскоши. Машина мощная и внутри мне очень понравилось. Салон выполнен из дерева и кожи. Решетки на динамиках как в стиле ретро. Выглядит автомобиль очень достойно, точно на свою цену тянет. А когда еще и скорость его озвучили, я влюбилась”, – отметила Мария Рыбалко.Кстати, да, разгон элитного седана от 0 до 100 км/ч происходит за 8,9 секунд. Ведь в новой модели Arrizo 8 от Chery под капотом 186 лошадиных сил.

Презентация Chery Arrizo 8 в Барнауле / Фото: amic.ru

Презентация Chery Arrizo 8 в Барнауле / Фото: amic.ru

Презентация Chery Arrizo 8 в Барнауле / Фото: amic.ru

Презентация Chery Arrizo 8 в Барнауле / Фото: amic.ru

Презентация Chery Arrizo 8 в Барнауле / Фото: amic.ru

Презентация Chery Arrizo 8 в Барнауле / Фото: amic.ru

Презентация Chery Arrizo 8 в Барнауле / Фото: amic.ru

Презентация Chery Arrizo 8 в Барнауле / Фото: amic.ru

Презентация Chery Arrizo 8 в Барнауле / Фото: amic.ru















Презентация Chery Arrizo 8 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина /amic.ru

Салон выполнен из дорогих материалов, декорирован стильными хромированными элементами. У сидений кожаная отделка, электрическая регулировка с функцией памяти, передние сидения оборудованы функцией вентиляции. Многофункциональное кожаное рулевое колесо имеет регулировку в 4-х направлениях. Бортовая панель представлена единым сдвоенным экраном с общей диагональю 24.6 дюймов. На экране есть информация от системы кругового обзора 360, которая позволяет водителю легко маневрировать и парковать авто в тесных городских условиях. Также, у Arrizo 8* есть беспроводная зарядка для смартфона, видеорегистратор, голосовое управление, восемь музыкальных динамиков и атмосферная подсветка.

Ирина и Борис, постоянные клиенты АНТ, отмечают, что китайские бренды сейчас очень прогрессивны и активно развиваются.

“Мы знали Chery лет 5 назад, когда они только зашли к нам на рынок. Тогда казалось, что это в какой-то степени игрушечные машины. Ну а сейчас, конечно, это совершенно другой класс. Видно, что они идут вперед целенаправленно. Качество и технологии настолько шагнули, что сейчас мы хотим рассмотреть для себя китайский автомобиль. Только ждём джипов”, – рассказали Ирина и Борис Савиных.Еще у бизнес-седана Chery Arrizo 8 четырехцилиндровый турбированный двигатель, имеет максимальная мощность которого 136.5 кВт (186 л.с.). Максимальная скорость – 205 км/ч.

"В нынешних условиях это отличный автомобиль, который полностью стоит своих денег и практически безальтернативен. Очень комфортная подвеска, в любом режиме быстрое ускорение, легко выходит на обгон и быстро подхватывает", – делятся сотрудники автоцентра, которые уже успели оценить всю мощь и преимущества седана на дороге.

Максимальная стоимость элегантного Arrizo 8:

В комплектации Prestige – от 2 884 900 руб;

Ultimate – от 2 984 900 руб;

В специальной лимитированной версии Ultimate SE – от 3 034 900 рублей.

* Arrizo 8 ("Арризо 8"); Chery ("Чери"), Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц).

ООО АНТ 2000​

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