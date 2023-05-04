Короли танцпола. Студия "Лариса" покажет грандиозное шоу в Барнауле в честь юбилея

Иммерсивное шоу можно будет посмотреть 24 и 25 мая в клубе "Опера"

04 мая 2023, 07:55, ИА Амител

Известная в России и за рубежом барнаульская студия танца "Лариса" в рамках празднования 30-летия выступит с грандиозным танцевально-эстрадным шоу "Бал". Рассказываем, почему нельзя пропустить это событие.

Что за шоу покажет студия "Лариса"?

В последний раз подобный масштабный концерт студия устраивала в 2019 году. По словам художественного руководителя студии Ларисы Любивой, жителей Барнаула ожидает немало сюрпризов, танцевальных, вокальных и театральных номеров, фееричные костюмы, яркие образы, световые и мультимедийные эффекты. Организаторы создадут незабываемую атмосферу, где каждый зритель сможет стать участником бала. На специально созданной под этот проект площадке можно будет увидеть лучшие номера студии танца.

"Мы очень хотим подарить крутое шоу для наших поклонников. Если у нас получится реализовать всё задуманное, то это будет уникальным для нашего города шоу, которого никто не видел раньше. Танцы – это зрелищный спектакль, где даже пол интерактивный. Мы будем пытаться показать современные технологии, в том числе в формате 3D", – уверена Лариса Любивая.

В общей сложности за два дня концерт смогут посмотреть не менее 500 человек. Это не только выпускники и друзья школы, но и поклонники коллектива. В некоторых номерах танцоры выступят вместе с известными барнаульскими вокалистами и музыкантами: Александром Рухадзе, Яной Филипповой, Игорем Шеминым, Анной Смирновой, Еленой Вагиной.

Когда пройдёт шоу "Ларисы"?

24 и 25 мая в баре-ресторане "Опера" (проспект Красноармейский, 36). Начало программы в 19:00. В общей сложности шоу будет идти около двух с половиной часов. Кстати, гости праздника должны соблюдать дресс-код. Поскольку это бал, то девушки должны приходить в красивых вечерних или коктейльных платьях, а мужчины – в классических костюмах с бабочкой. Кроме того, по задумке организаторов все гости праздника станут участниками шоу, поэтому приготовьтесь танцевать. Ограничение по возрасту +6.