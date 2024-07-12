Короткий номер 124 для экстренной помощи детям создадут в России

Речь идет о создании службы телефона доверия

12 июля 2024, 15:14, ИА Амител

Ребенок с телефоном / Фото: unsplash.com

В России проработают вопрос создания короткого номера службы оказания экстренной психологической помощи детям и их родителям, пишет "Парламентская газета".

Такое поручение дал Минцифры зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Речь идет о создании службы телефона доверия, где оказавшимся в трудной ситуации детям и родителям будут оказывать анонимную помощь", – поясняет издание.

Планируется, что поддержку можно будет получить по короткому номеру 124. Проработкой вопроса создания и функционирования детского телефона займется замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина.