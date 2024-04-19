Короткое замыкание произошло в ТЦ "Галактика" в Барнауле

На место выезжали 18 единиц техники и 77 человек личного состава

19 апреля 2024, 22:31, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: "В курсе 22"

Короткое замыкание произошло в ТЦ "Галактика". Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание ликвидировали огнетушителем до прибытия пожарных.

На место выезжали 18 единиц техники и 77 человек личного состава. Причина инцидента уточняется.

Как отметил сотрудник редакции amic.ru, за короткий срок времени в сторону ТЦ проехали сразу несколько машин с сиренами. Из здания эвакуировали порядка тысячи человек.