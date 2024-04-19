Короткое замыкание произошло в ТЦ "Галактика" в Барнауле
На место выезжали 18 единиц техники и 77 человек личного состава
19 апреля 2024, 22:31, ИА Амител
Кадр из видео / Источник: "В курсе 22"
Короткое замыкание произошло в ТЦ "Галактика". Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание ликвидировали огнетушителем до прибытия пожарных.
На место выезжали 18 единиц техники и 77 человек личного состава. Причина инцидента уточняется.
Как отметил сотрудник редакции amic.ru, за короткий срок времени в сторону ТЦ проехали сразу несколько машин с сиренами. Из здания эвакуировали порядка тысячи человек.
02:00:37 20-04-2024
Лучше так, чем...
Можно за учения записать и повод дополнительных проверок кипятильников и изолента на проводах зарядок
07:51:22 20-04-2024
Гость (02:00:37 20-04-2024) Лучше так, чем...Можно за учения записать и повод дополн... Старший сказал бизнес не клшмарить.
13:45:17 20-04-2024
Если по пожарам заранее не кошмарить может беда случиться, расслабляться это наша национальная традиция