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Короткое замыкание произошло в ТЦ "Галактика" в Барнауле

На место выезжали 18 единиц техники и 77 человек личного состава

19 апреля 2024, 22:31, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: "В курсе 22"
Кадр из видео / Источник: "В курсе 22"

Короткое замыкание произошло в ТЦ "Галактика". Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возгорание ликвидировали огнетушителем до прибытия пожарных.

На место выезжали 18 единиц техники и 77 человек личного состава. Причина инцидента уточняется.

Как отметил сотрудник редакции amic.ru, за короткий срок времени в сторону ТЦ проехали сразу несколько машин с сиренами. Из здания эвакуировали порядка тысячи человек.

Барнаул Пожары Происшествия торговые центры

Комментарии 3

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Гость

02:00:37 20-04-2024

Лучше так, чем...
Можно за учения записать и повод дополнительных проверок кипятильников и изолента на проводах зарядок

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Гость

07:51:22 20-04-2024

Гость (02:00:37 20-04-2024) Лучше так, чем...Можно за учения записать и повод дополн... Старший сказал бизнес не клшмарить.

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Гость

13:45:17 20-04-2024

Если по пожарам заранее не кошмарить может беда случиться, расслабляться это наша национальная традиция

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