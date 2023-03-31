Коровы здоровее, отгрузка молока быстрее. Алтайское предприятие реализовало нацпроект

На ООО "Бурановское" подвели итоги реализации нацпроекта "Производительность труда"

31 марта 2023, 14:15, ИА Амител

Итоги реализации нацпроекта на "Бурановское" / Фото: КАУ "АЦКР"

Ещё одно алтайское предприятие успешно реализовало национальный проект. Хозяйство "Бурановское" повышало производительность труда в течение полугода. Что удалось сделать за это время – обсудили 30 марта на встрече коллектива предприятия с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и представителями Министерства экономического развития Алтайского края. Участие в подведении итогов также приняли глава и руководитель комитета по сельскому хозяйству администрации Усть-Калманского района, руководители и сотрудники ООО "Агро-Восточный" и ООО "Чарышский".

В самом начале при анализе пилотного потока "Оптимизация потока производства сырого молока" на ООО "Бурановское" рабочая группа совместно с РЦК выявила 52 проблемы. В итоге выработка на потоке выросла на 12%, количество коров на лечении снизили на 69%, время протекания процесса от отёла до отгрузки молока уменьшили на 71%.

Для этого на производстве сделали вот что:

создали удобные и безопасные рабочие места по системе 5С;

разработали стандарты операционных процедур и рабочих мест;

внедрили в работу производственный анализ, инфоцентр базы, стенд решения проблем, анализ эффективности работы оборудования (ОЕЕ).

Результаты проекта презентовала главный экономист, руководитель проектного офиса Анна Земзюлина. Также она представила план по охвату проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия до 2024 года. Для этого по программе Федерального центра компетенций (ФЦК) подготовили четырёх инструкторов по инструментам бережливого производства и уже провели первые обучения для сотрудников. Сейчас там собираются вводить следующий проект – "Оптимизация процесса выращивания телят от 0 до 75 дней".

"Мы проделали большую работу на ферме в рамках проекта, теперь наша задача – закрепить и приумножить достигнутый результат", – отметила Анна Земзюлина.

Директор предприятия Сергей Бродников поблагодарил коллег и РЦК за эффективную работу, рассказал об использованных инструментах бережливого производства и их влиянии на развитие компании, а также заявил о заинтересованности руководства в поддержании изменений и улучшений на производстве. А глава Усть-Калманского района Владимир Наумов подчеркнул значимость предприятия в районе, важность высокой вовлечённости руководства при реализации проекта.

А ещё на предприятии подвели итоги конкурса по системе 5С. Победителей, а также активных участников рабочей группы наградили ценными подарками.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.