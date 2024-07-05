Барнаульцев приглашают на экстремальный забег

"Битва титанов" укрепит командный дух, подарит энергию для будущих свершений и позволит проверить себя на прочность

05 июля 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8Jw1UL

Иллюстрация мероприятия предоставлена организатором

10 августа 2024 года в Кемерове, на территории загородного комплекса "Березово", компания КАО "Азот" (входит в состав АО ГК "Азот") впервые организует захватывающее мероприятие – экстремальный забег с препятствиями под названием "Битва титанов". Новый формат активного отдыха не только подарит участникам массу ярких эмоций, но и позволит провести незабываемый тимбилдинг, бросить вызов себе и другим командам.

Как будет проходить забег?

Забег пройдет в четырех категориях:

Командный забег (от 6 до 10 участников) Командный забег среди женских команд (от 6 до 10 человек). Командный чемпионат (10 участников). Массовый старт.

Участникам команд предстоит проявить силу воли, выносливость и смелость, чтобы успешно преодолеть полосу препятствий на пути к финишу. Протяженность трассы – 11 км, она проходит по живописному берегу реки Томь и включает 44 разнообразных препятствия: искусственные рвы, водные преграды, скалодромы и многое другое.

Кто может участвовать в "Битве титанов"?

К участию в забеге приглашают всех желающих поддержать спортивный дух Кузбасса. Участники смогут отправиться в настоящее приключение и ощутить силу командного духа в условиях активного отдыха и экстрима.

Есть ли приз в этом соревновании?

В командном чемпионате "Битвы титанов" предусмотрен призовой фонд: команда, занявшая первое место, получит 100 тысяч рублей, второе место – 60 тысяч, третье – 40 тысяч рублей.

Как зарегистрироваться на участие?

Чтобы узнать больше об условиях забега и зарегистрировать свою корпоративную команду (допускается участие нескольких команд), перейдите по ссылке: https://myrace.info/events/855 или воспользуйтесь QR*-кодом.

Контактное лицо по мероприятию:

Александр Храмов

Тел.: + 7-933-300-31-12

Е-mail: haa@azot.kuzbass.net

ГК "Азот" – один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России и занимает первое место по поставкам аммиачной селитры промышленного назначения для горнодобывающих предприятий Сибири и Дальнего Востока.



Производственные мощности ГК "Азот" составляют более 1,9 млн тонн аммиака, 2,3 млн тонн аммиачной селитры, 1,5 млн тонн азотной кислоты, 1,3 млн тонн карбамида, 125 тыс. тонн капролактама и 234 тыс. метанола в год. * QR (КуАр)

КАО "Азот"

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