Корпоративные туры по России: какие есть варианты и как выбрать?
Рассказываем, какие они бывают и что следует учесть при выборе
22 июня 2023, 17:00, ИА Амител LjN8KBnG7
За последние годы в России вырос спрос на бизнес-туры. Чаще всего их организуют руководители компаний в качестве подарка сотрудникам или для сплочения коллектива. А иногда такие туры используют для налаживания связей с действующими или потенциальными бизнес-партнерами. Ознакомиться с доступными программами путешествий для бизнеса можно на сайте https://bolshayastrana.com/. Рассказываем, какие направления сейчас актуальны и что следует учесть при выборе тура.
Куда едем?
Выбор направлений для бизнес-путешествий огромен. Наиболее популярными сейчас являются:
- Алтай;
- Крым;
- Байкал;
- Кавказ;
- Карелия;
- Краснодарский край.
Поехать можно на море, в горы, в тайгу, на горнолыжный курорт или в любое другое место. Путешествие может быть и пассивным (например, релакс в отеле с бассейном и собственным спа-центром или на морском берегу), и активным. Подобрать подходящий вариант можно даже для любителей экстрима. Корпоративные путешествия не теряют актуальности ни летом, ни зимой.
Что учесть при выборе тура?
Сегодня и "обычные", и корпоративные туры по России можно выбрать на любой вкус и кошелек. При этом важно обратить внимание на следующие условия:
- Длительность поездкиБизнес-программы для туристов обычно не очень продолжительные (от двух до четырех дней). Наибольшей популярностью пользуются туры выходного дня.
- Уровень сервисаСлудет продумать организацию питания сотрудников, трансфер и т.д.
- Программа мероприятий (развлечения, обучение, экскурсии или прочее)В идеале она должна учитывать интересы коллектива, поэтому перед поездкой можно провести небольшой опрос сотрудников на предмет имеющихся предпочтений;
- Дополнительные услугиНапример, это могут быть памятные подарки участникам, торжественный ужин, фотосъемка и прочее.
- Возможность встречи с деловыми партнерамиТакие встречи проходят для обмена опытом, обучения, налаживания общения и т.д.
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