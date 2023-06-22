Корпоративные туры по России: какие есть варианты и как выбрать?

Рассказываем, какие они бывают и что следует учесть при выборе

22 июня 2023, 17:00, ИА Амител LjN8KBnG7

Корпоративное путешествие / Фото: pch.vector / freepik.com

За последние годы в России вырос спрос на бизнес-туры. Чаще всего их организуют руководители компаний в качестве подарка сотрудникам или для сплочения коллектива. А иногда такие туры используют для налаживания связей с действующими или потенциальными бизнес-партнерами. Ознакомиться с доступными программами путешествий для бизнеса можно на сайте https://bolshayastrana.com/. Рассказываем, какие направления сейчас актуальны и что следует учесть при выборе тура.

Куда едем?

Выбор направлений для бизнес-путешествий огромен. Наиболее популярными сейчас являются:

Алтай;

Крым;

Байкал;

Кавказ;

Карелия;

Краснодарский край.

Поехать можно на море, в горы, в тайгу, на горнолыжный курорт или в любое другое место. Путешествие может быть и пассивным (например, релакс в отеле с бассейном и собственным спа-центром или на морском берегу), и активным. Подобрать подходящий вариант можно даже для любителей экстрима. Корпоративные путешествия не теряют актуальности ни летом, ни зимой.

Что учесть при выборе тура?

Сегодня и "обычные", и корпоративные туры по России можно выбрать на любой вкус и кошелек. При этом важно обратить внимание на следующие условия:

Длительность поездкиБизнес-программы для туристов обычно не очень продолжительные (от двух до четырех дней). Наибольшей популярностью пользуются туры выходного дня. Уровень сервисаСлудет продумать организацию питания сотрудников, трансфер и т.д. Программа мероприятий (развлечения, обучение, экскурсии или прочее)В идеале она должна учитывать интересы коллектива, поэтому перед поездкой можно провести небольшой опрос сотрудников на предмет имеющихся предпочтений; Дополнительные услугиНапример, это могут быть памятные подарки участникам, торжественный ужин, фотосъемка и прочее. Возможность встречи с деловыми партнерамиТакие встречи проходят для обмена опытом, обучения, налаживания общения и т.д.

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