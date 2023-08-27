Корректоры осанки и ортопедические стельки: как подготовить ребенка в здоровой учебе
Рассказываем, где подобрать товары и изделия для здоровой осанки и ног
27 августа 2023, 10:00, ИА Амител LjN8K8QcK
Начало нового учебного года – это всегда время забот. Правильно подготовить ребенка к школе – важная и ответственная задача родителей. Канцелярия, форма, обувь, школьные рюкзаки – список всегда обширный. Однако помимо привычных школьных принадлежностей в него необходимо включить и то, что позволит ребенку чувствовать себя более комфортно во время интенсивной учебы. Например, современные ортопедические изделия.
Корректоры осанки и реклинаторы
Во время работы за столом дети не всегда контролируют свою осанку. Нарушение естественного положения позвоночника иногда может привести к неприятным последствиям:
- ухудшение кровообращения, а следственно головные боли, общее недомогание;
- появление болевых синдромов в отдельных отделах позвоночника;
- систематическое нарушение осанки ведет к сколиозу, патологическому кифозу и лордозу;
- нарушение дыхания.
Реклинатор – это ортопедическое изделие, которое при ношении отводит плечи назад, обеспечивая физиологически правильное положение позвоночника. Реклинаторы удобны в ношении и незаметны под одеждой.
Корректор осанки – изделие в виде корсета с более жесткой фиксацией на все отделы позвоночника. Корректор моделируется исходя из назначения врача.
Оба этих изделия призваны помочь сохранить ребенку красивую осанку и провести профилактику возможных проблем с позвоночником.
Ортопедические стельки
Правильно подобранные ортопедические стельки имеют большое значение. Вопреки бытующему мнению они показаны абсолютно всем, потому что помогают в:
- профилактике плоскостопия;
- правильном формировании стопы;
- снижении ударной нагрузки на позвоночник;
- исправлении деформации и укрепление мышц стопы;
- снижении усталости ног.
Качественные ортопедические изделия для всей семьи вы можете приобрести в сети ортопедических салонов “Сольвейг”. Медицинские консультанты проведут замеры и подберут нужные изделия.
Центр ортопедии "Сольвейг"
Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 63а
Единая справочная служба: (3852) 25-45-03
Сайт: solveig-mt.ru ИП Мороз Татьяна Сергеевна
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Комментарии 0