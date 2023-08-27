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Корректоры осанки и ортопедические стельки: как подготовить ребенка в здоровой учебе

Рассказываем, где подобрать товары и изделия для здоровой осанки и ног

27 августа 2023, 10:00, ИА Амител LjN8K8QcK

Ортопедическая стелька / Фото предоставлено "Сольвейгом"
Ортопедическая стелька / Фото предоставлено "Сольвейгом"

Начало нового учебного года – это всегда время забот. Правильно подготовить ребенка к школе – важная и ответственная задача родителей. Канцелярия, форма, обувь, школьные рюкзаки – список всегда обширный. Однако помимо привычных школьных принадлежностей в него необходимо включить и то, что позволит ребенку чувствовать себя более комфортно во время интенсивной учебы. Например, современные ортопедические изделия. 

Корректоры осанки и реклинаторы

Во время работы за столом дети не всегда контролируют свою осанку. Нарушение естественного положения позвоночника иногда может привести к неприятным последствиям:

  • ухудшение кровообращения, а следственно головные боли, общее недомогание;
  • появление болевых синдромов в отдельных отделах позвоночника;
  • систематическое нарушение осанки ведет к сколиозу, патологическому кифозу и лордозу;
  • нарушение дыхания.

Реклинатор – это ортопедическое изделие, которое при ношении отводит плечи назад, обеспечивая физиологически правильное положение позвоночника. Реклинаторы удобны в ношении и незаметны под одеждой. 

Корректор осанки – изделие в виде корсета с более жесткой фиксацией на все отделы позвоночника. Корректор моделируется исходя из назначения врача.

Оба этих изделия призваны помочь сохранить ребенку красивую осанку и провести профилактику возможных проблем с позвоночником.  

Корректор осанки / Фото: orto.tm

Ортопедические стельки 

Правильно подобранные ортопедические стельки имеют большое значение. Вопреки бытующему мнению они показаны абсолютно всем, потому что помогают в:

  • профилактике плоскостопия;
  • правильном формировании стопы;
  • снижении ударной нагрузки на позвоночник;
  • исправлении деформации и укрепление мышц стопы;
  • снижении усталости ног.

Качественные ортопедические изделия для всей семьи вы можете приобрести в сети ортопедических салонов “Сольвейг”. Медицинские консультанты проведут замеры и подберут нужные изделия. 

Центр ортопедии "Сольвейг"
Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 63а
Единая справочная служба: (3852) 25-45-03
Сайт: solveig-mt.ru   ИП Мороз Татьяна Сергеевна


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