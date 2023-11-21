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Кошачий Новый год: барнаульский водоканал предлагает горожанам поучаствовать в акции

Компания собирает необходимые вещи для животных приюта "Бусинка"

21 ноября 2023, 14:27, ИА Амител

Волонтеры "Росводоканал Барнаул" / Фото предоставлено организацией
Волонтеры "Росводоканал Барнаул" / Фото предоставлено организацией

Волонтеры "Росводоканал Барнаул" уже давно стали не просто партнерами, а добрыми друзьями частному приюту для животных "Бусинка". Сотрудники компании неоднократно навещали бездомных кошек и собак, собирали для них необходимые вещи – корма, игрушки, лежанки и средства для уборки ­– и передавали учреждению.

В этом году водоканал предлагает всем неравнодушным барнаульцам присоединиться к акции. Ведь наверняка есть те, кто хочет помочь, но не находит времени или возможности съездить самостоятельно.

"Уже несколько лет мы стараемся собрать как можно больше вещей и отвезти в "Бусинку". А перед Новым годом делать добрые дела хочется еще больше. В такие моменты сотрудники практически чувствуют себя Дедами Морозами", ­– рассказала руководитель пресс-службы "Росводоканал Барнаул" Татьяна Вражевская.

Приюту необходимы:

  • сухие и влажные корма для кошек и собак;
  • крупы;
  • наполнитель для кошачьего туалета;
  • лежанки и когтеточки;
  • переноски и клетки;
  • игрушки, дразнилки;
  • моющие средства, дезинфекторы и стиральные порошки.

"В центре обслуживания абонентов по адресу пр. Калинина, 116, с 20 ноября до 25 декабря 2023 года будет расположен ящик, куда все желающие смогут положить что-то из списка нужных вещей", ­– добавила Татьяна Вражевская.

Сотрудники барнаульского водоканала регулярно делают добрые дела – дважды в этом году выходили на уборку берега Оби, неоднократно навещали детское отделение онкологии и приют для животных "Бусинка", вместе с пациентами онкоцентра делали игрушки для кошек, а также приняли участие в праздновании Дня города, порадовав горожан опытами с водой и подарками.

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Комментарии 3

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Евгения

14:38:02 21-11-2023

Молодцы! Добрый дела.

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Гость

15:15:33 21-11-2023

Помогайте им деньгами, они сами решат на что лучше их потратить. Они всегда нуждаются, у них каждая копейка на счету. Спасибо волонтерам и хозяйке приюта за их добрые сердца и дела!

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Гость

15:50:01 21-11-2023

Приют существует на пожертвования, а их всегда не хватает. В любви и заботе нуждаются реальные кошки, а не их мимишные фото в интернете.

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