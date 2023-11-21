Кошачий Новый год: барнаульский водоканал предлагает горожанам поучаствовать в акции

Компания собирает необходимые вещи для животных приюта "Бусинка"

21 ноября 2023, 14:27, ИА Амител

Волонтеры "Росводоканал Барнаул" / Фото предоставлено организацией

Волонтеры "Росводоканал Барнаул" уже давно стали не просто партнерами, а добрыми друзьями частному приюту для животных "Бусинка". Сотрудники компании неоднократно навещали бездомных кошек и собак, собирали для них необходимые вещи – корма, игрушки, лежанки и средства для уборки ­– и передавали учреждению.

В этом году водоканал предлагает всем неравнодушным барнаульцам присоединиться к акции. Ведь наверняка есть те, кто хочет помочь, но не находит времени или возможности съездить самостоятельно.

"Уже несколько лет мы стараемся собрать как можно больше вещей и отвезти в "Бусинку". А перед Новым годом делать добрые дела хочется еще больше. В такие моменты сотрудники практически чувствуют себя Дедами Морозами", ­– рассказала руководитель пресс-службы "Росводоканал Барнаул" Татьяна Вражевская.

Приюту необходимы:

сухие и влажные корма для кошек и собак;

крупы;

наполнитель для кошачьего туалета;

лежанки и когтеточки;

переноски и клетки;

игрушки, дразнилки;

моющие средства, дезинфекторы и стиральные порошки.

"В центре обслуживания абонентов по адресу пр. Калинина, 116, с 20 ноября до 25 декабря 2023 года будет расположен ящик, куда все желающие смогут положить что-то из списка нужных вещей", ­– добавила Татьяна Вражевская.

Сотрудники барнаульского водоканала регулярно делают добрые дела – дважды в этом году выходили на уборку берега Оби, неоднократно навещали детское отделение онкологии и приют для животных "Бусинка", вместе с пациентами онкоцентра делали игрушки для кошек, а также приняли участие в праздновании Дня города, порадовав горожан опытами с водой и подарками.

Социальная реклама