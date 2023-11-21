Кошачий Новый год: барнаульский водоканал предлагает горожанам поучаствовать в акции
Компания собирает необходимые вещи для животных приюта "Бусинка"
21 ноября 2023, 14:27, ИА Амител
Волонтеры "Росводоканал Барнаул" уже давно стали не просто партнерами, а добрыми друзьями частному приюту для животных "Бусинка". Сотрудники компании неоднократно навещали бездомных кошек и собак, собирали для них необходимые вещи – корма, игрушки, лежанки и средства для уборки – и передавали учреждению.
В этом году водоканал предлагает всем неравнодушным барнаульцам присоединиться к акции. Ведь наверняка есть те, кто хочет помочь, но не находит времени или возможности съездить самостоятельно.
"Уже несколько лет мы стараемся собрать как можно больше вещей и отвезти в "Бусинку". А перед Новым годом делать добрые дела хочется еще больше. В такие моменты сотрудники практически чувствуют себя Дедами Морозами", – рассказала руководитель пресс-службы "Росводоканал Барнаул" Татьяна Вражевская.
Приюту необходимы:
- сухие и влажные корма для кошек и собак;
- крупы;
- наполнитель для кошачьего туалета;
- лежанки и когтеточки;
- переноски и клетки;
- игрушки, дразнилки;
- моющие средства, дезинфекторы и стиральные порошки.
"В центре обслуживания абонентов по адресу пр. Калинина, 116, с 20 ноября до 25 декабря 2023 года будет расположен ящик, куда все желающие смогут положить что-то из списка нужных вещей", – добавила Татьяна Вражевская.
Сотрудники барнаульского водоканала регулярно делают добрые дела – дважды в этом году выходили на уборку берега Оби, неоднократно навещали детское отделение онкологии и приют для животных "Бусинка", вместе с пациентами онкоцентра делали игрушки для кошек, а также приняли участие в праздновании Дня города, порадовав горожан опытами с водой и подарками.
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14:38:02 21-11-2023
Молодцы! Добрый дела.
15:15:33 21-11-2023
Помогайте им деньгами, они сами решат на что лучше их потратить. Они всегда нуждаются, у них каждая копейка на счету. Спасибо волонтерам и хозяйке приюта за их добрые сердца и дела!
15:50:01 21-11-2023
Приют существует на пожертвования, а их всегда не хватает. В любви и заботе нуждаются реальные кошки, а не их мимишные фото в интернете.