Кошачий вопрос. На Алтае совершенствуют производство наполнителей для туалетов

Благодаря нацпроекту компания нашла 48 проблем, которые мешают ей работать эффективнее

19 октября 2026, 12:00, ИА Амител

Рабочее совещание / Фото: Алтайский центр кластерного развития

Алтайское предприятие "Ритейл Трейд" выпускает товары для домашних животных под брендом Tavela ("Тавела"). Чтобы сократить производственные потери и повысить эффективность, компания присоединилась к федеральному проекту "Производительность труда" под эгидой нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". За три месяца специалисты выявили слабые места в рабочих процессах и определили, что нужно изменить в первую очередь.

Что показала проверка

Для первого этапа эксперты выбрали линию по производству наполнителей для кошачьих туалетов. Именно эта позиция приносит компании 95% выручки.

Вместе с коллективом предприятия специалисты Регионального центра компетенций разобрали рабочие процессы и выяснили, что мешает выпускать продукцию быстрее и с меньшими потерями. Всего они нашли 48 проблем и отдельно выделили два наиболее серьезных препятствия, которые тормозят работу.

Чтобы справиться с ними, персонал начал осваивать принципы бережливого производства. Сотрудникам помогают тренеры, необходимые знания они также получают на интернет-платформе производительность.рф.

Что поможет работать лучше

Заместитель директора ООО "Ритейл Трейд" Константин Радыгин рассказал, где компания видит основные возможности для роста производительности.

"Проведенный анализ показал, что значительный резерв повышения эффективности находится не только в модернизации оборудования, но и в совершенствовании организации рабочих мест, управления материалами и стандартизации процессов", — отметил он.

По словам Радыгина, предприятие подойдет к изменениям комплексно и готово перейти от анализа к конкретным мерам по повышению производительности труда.

Как ранее сообщал amic.ru, с 2019 года более 100 алтайских предприятий повысили эффективность благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Он помогает бизнесу сокращать издержки, внедрять бережливые технологии и автоматизировать производство.

Подать заявку можно на сайте производительность.рф, в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 66-96-73, 35-48-20 или по электронной почте innov@alregn.ru.

Присоединиться к проекту могут компании базовых несырьевых отраслей экономики: сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, ЖКХ, строительства, транспорта и туризма. Участниками становятся организации с годовой выручкой от 400 млн рублей, предприятия сферы туризма — от 180 млн рублей, применяющие общую систему налогообложения или единый сельскохозяйственный налог.