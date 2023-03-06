Компания провела особенную дегустацию и несколько конкурсов

06 марта 2023, 11:25, ИА Амител

"Зимаречье" на Масленице / Фото: "Рикон"

Что-что, а погулять на празднике и вкусно покушать русский человек любит. И то и другое жители Барнаула с удовольствием сделали на прошлых выходных в Парке спорта Алексея Смертина. Там прошла уже традиционная "Самая русская масленица". Одним из партнёров мероприятия стал бренд "Зимаречье" – производитель качественных натуральных сыров и масла.

Одной из точек притяжения стал мастер-класс от опытного шеф-повара Константина Чернова из кейтеринга "Министерство еды". Шеф-повар проводил дегустацию из продукции брендов "Зимаречье" и "Эллазан". Любой желающий мог попробовать авторские закуски из мягких сыров "Зимаревский", сыра-"косички" "Эллазан", натурального сливочного масла и сливочного сыра для жарки – продукта ресторанного качества. Разумеется, гостей угощали бесплатно. Шеф подробно разбирал рецепты закусок, рассказывал о пользе продукта и простоте его приготовления. Людям закуски понравились и многие сразу же спрашивали, где купить продукцию брендов "Зимаречье" и "Эллазан".

И вот где:

натуральные и полезные мягкие сыры "Зимаревские" и "Монарх" можно приобрести в "Ярче" ;

и можно приобрести в ; простой, полезный и удобный перекус – сыры Ellazan – в "Ленте" и "Ашане" ;

– в и ; натуральное сливочное масло из молока алтайских коров "Фермерская сбойка" и "Традиционное" ищите в "Ашане";

и ищите в "Ашане"; сливочный сыр для жарки "Зимаречье" , так понравившийся посетителям выставки, также можно приобрести в "Ашане" и "Сбермаркете";

, так понравившийся посетителям выставки, также можно приобрести в "Ашане" и "Сбермаркете"; полезное, насыщенное витаминами и минералами, омега-3 и омега-6 топлёное масло гхи (Ghee) "Зимаречье" – на "Озоне" и "Сбермаркете".













"Зимаречье" на Масленице / Фото: "Рикон"

Помимо дегустации от шеф-повара, "Зимаречье" проводило сразу несколько конкурсов. Например, на силу: кто дольше продержит на поднятых руках большую сырную головку весом 25 кило. А ещё – "шашки с маслом", где вместо привычных фигур посетители мероприятия играли натуральным сливочным маслом "Зимаречье".

ООО "Рикон" – опытный производитель высококачественных сыров, созданных по особой рецептуре. Производство находится в самом центре Алтайского края – аутентичном селе Зимари. Из-за уникальных природных условий края, молоко коров насыщено кальцием и белком. Благодаря этому местные сыроделы, сохраняя традиционную рецептуру, создали всеми любимый продукт под любимым многими брендом "Зимаречье".

"Зимаречье" (ООО "Рикон")

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