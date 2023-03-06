Косички и шашки с маслом. Чем "Зимаречье" угостило барнаульцев на народном празднике
Компания провела особенную дегустацию и несколько конкурсов
06 марта 2023, 11:25, ИА Амител
Что-что, а погулять на празднике и вкусно покушать русский человек любит. И то и другое жители Барнаула с удовольствием сделали на прошлых выходных в Парке спорта Алексея Смертина. Там прошла уже традиционная "Самая русская масленица". Одним из партнёров мероприятия стал бренд "Зимаречье" – производитель качественных натуральных сыров и масла.
Одной из точек притяжения стал мастер-класс от опытного шеф-повара Константина Чернова из кейтеринга "Министерство еды". Шеф-повар проводил дегустацию из продукции брендов "Зимаречье" и "Эллазан". Любой желающий мог попробовать авторские закуски из мягких сыров "Зимаревский", сыра-"косички" "Эллазан", натурального сливочного масла и сливочного сыра для жарки – продукта ресторанного качества. Разумеется, гостей угощали бесплатно. Шеф подробно разбирал рецепты закусок, рассказывал о пользе продукта и простоте его приготовления. Людям закуски понравились и многие сразу же спрашивали, где купить продукцию брендов "Зимаречье" и "Эллазан".
И вот где:
- натуральные и полезные мягкие сыры "Зимаревские" и "Монарх" можно приобрести в "Ярче";
- простой, полезный и удобный перекус – сыры Ellazan – в "Ленте" и "Ашане";
- натуральное сливочное масло из молока алтайских коров "Фермерская сбойка" и "Традиционное" ищите в "Ашане";
- сливочный сыр для жарки "Зимаречье", так понравившийся посетителям выставки, также можно приобрести в "Ашане" и "Сбермаркете";
- полезное, насыщенное витаминами и минералами, омега-3 и омега-6 топлёное масло гхи (Ghee) "Зимаречье" – на "Озоне" и "Сбермаркете".
Помимо дегустации от шеф-повара, "Зимаречье" проводило сразу несколько конкурсов. Например, на силу: кто дольше продержит на поднятых руках большую сырную головку весом 25 кило. А ещё – "шашки с маслом", где вместо привычных фигур посетители мероприятия играли натуральным сливочным маслом "Зимаречье".
ООО "Рикон" – опытный производитель высококачественных сыров, созданных по особой рецептуре. Производство находится в самом центре Алтайского края – аутентичном селе Зимари. Из-за уникальных природных условий края, молоко коров насыщено кальцием и белком. Благодаря этому местные сыроделы, сохраняя традиционную рецептуру, создали всеми любимый продукт под любимым многими брендом "Зимаречье".
"Зимаречье" (ООО "Рикон")
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