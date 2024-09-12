"Космическая медуза" озарила небо над Алтайским краем

Жители региона, особенно в южных районах, имели возможность увидеть это необычное зрелище

12 сентября 2024, 11:32, ИА Амител

Запуск космического корабля "Союз МС-26" / Фото: amic.ru, читатели, "В курсе 22"

11 сентября небо над Алтайским краем украсила так называемая "космическая медуза". Это необычное явление стало результатом запуска космического корабля "Союз МС-26" с ракетой "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. В составе экипажа – российские космонавты Иван Вагнер и Алексей Овчинин, астронавт NASA Дональд Петтит.

Что такое "космическая медуза"?

Это красивое и необычное свечение, которое образуется при отделении от ракеты-носителя верхних ступеней и их последующем сгорании в атмосфере Земли. Газы, вырывающиеся из сопел двигателей, подсвечиваются солнечным светом, создавая эффект светящихся щупалец, напоминающих медузу.