Космическое искусство. Объявлены победители конкурса "Лучший астрофотограф 2024"

Абсолютным победителем стал снимок полного солнечного затмения

18 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Победители Astronomy Photographer of the Year / Фото: www.rmg.co.uk

Конкурс "Астрофотограф года" – это престижное мероприятие, демонстрирующее самые захватывающие и впечатляющие астрофотографии со всего мира. Этот ежегодный конкурс, организованный Королевской обсерваторией Гринвича и журналом BBC Sky at Night Magazine, приглашает фотографов запечатлеть красоту и тайны ночного неба.

Победители 16-го ежегодного конкурса астрофотографии – в нашей фотоленте.