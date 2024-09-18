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Космическое искусство. Объявлены победители конкурса "Лучший астрофотограф 2024"

Абсолютным победителем стал снимок полного солнечного затмения

18 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Победители Astronomy Photographer of the Year / Фото: www.rmg.co.uk

Конкурс "Астрофотограф года" – это престижное мероприятие, демонстрирующее самые захватывающие и впечатляющие астрофотографии со всего мира. Этот ежегодный конкурс, организованный Королевской обсерваторией Гринвича и журналом BBC Sky at Night Magazine, приглашает фотографов запечатлеть красоту и тайны ночного неба.

Победители 16-го ежегодного конкурса астрофотографии – в нашей фотоленте.

Снимок солнечного затмения из Тибета стал астрофотографией года

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фоторепортажи космос Наука

Комментарии 1

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Белка

09:59:23 18-09-2024

Завораживают фотографии

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