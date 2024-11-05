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Космонавт Прокофьев рассказал, были ли американцы на Луне

Некоторые кадры, по его словам, могли быть сняты в павильоне

05 ноября 2024, 19:40, ИА Амител

Луна / Фото: pxhere.com/ru/photo/570363
Луна / Фото: pxhere.com/ru/photo/570363

Космонавт Сергей Прокопьев на форуме "Знание. Первые" заявил, что американцы были на Луне, но могли снять некоторые кадры в павильоне для отчета перед налогоплательщиками. Его слова передает РИА Новости.

Астронавты США высадились на Луну 20 июля 1969 года. Репортажи о полете транслировали все телеканалы, кроме СССР и Китая. Однако реальность кадров до сих пор вызывает сомнения. Согласно опросу ВЦИОМ 2018 года, 57% россиян считают документальные материалы о высадке сфальсифицированными. 

Прокопьев отметил, что некоторые кадры могли быть сняты в павильоне на Земле, так как в США существует правило отчета перед налогоплательщиками. Он также указал, что в конце 1960-х годов сложно было снять полномасштабный фильм на Луне. Он согласился, что съемки могли быть не всегда точными, но факт высадки подтверждается автоматическими станциями и не вызывает сомнений.

космос

Комментарии 12

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Гость

21:24:22 05-11-2024

Да были они на Луне, оспаде, успокойтесь уже! У людей каша в голове - то американцев на Луне не было, то Гагарин в космос не летал, то земля плоская, то ковида нет. Лишь бы не верить официальной информации.

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Гость

00:38:51 06-11-2024

Гость (21:24:22 05-11-2024) Да были они на Луне, оспаде, успокойтесь уже! У людей каша в... Почему же высадка людей на Луну (да ещё якобы многоразовая!) более чем полвека(!) назад скукожилась и не повторяется десятилетиями, вызывая тем самым резонные сомнения в её фактичности? Сравните с любой точки зрения тогдашние и теперешние возможности: очевидно, первые едва ли не кратно уступают вторым. Каким же образом то, что по сию пору кажется чудом, могло быть реализовано тогда, причём наскоро, в волюнтаристском стиле: лишь бы успеть переплюнуть СССР, триумфально опередивший Штаты в 1961 году?

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Гость

05:29:46 06-11-2024

Гость (21:24:22 05-11-2024) Да были они на Луне, оспаде, успокойтесь уже! У людей каша в...
Даже во времена лютого СССР сомнений, что американцы побывали на луне, не было. Сейчас же повылазили разного рода инсайдеры, прихвостни от науку, альтернативщики да и просто психи. А другие им верят.

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Гость

10:58:22 06-11-2024

Гость (05:29:46 06-11-2024) Даже во времена лютого СССР сомнений, что американцы поб... потому что их шпионы тут сидели. Потому так внезапно и ссср рухнул

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Вася

22:15:33 05-11-2024

6 раз амеры на Луне высаживались

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Гость

07:28:48 06-11-2024

Вася (22:15:33 05-11-2024) 6 раз амеры на Луне высаживались... 36.6

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Гость.

08:26:32 06-11-2024

Что бы долететь до Луны,нужны двигатели.Покруче тех,что используются сейчас.Однако до последнего США закупали у нас ракетные движки,не сходится.

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ППШариков

09:29:54 06-11-2024

Голливуд - фабрика грез.

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Гость

10:36:17 06-11-2024

да не были они на Луне, очень скоро это станет официально известно. СССР с США заключили сделку: мы верим про Луну, а они нам...? вот это вопрос...

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Гость

10:59:44 06-11-2024

Гость (10:36:17 06-11-2024) мы верим про Луну, а они нам...? вот это вопрос... А они нам КамАЗ и ВАЗ, покупку наших нефти и газа за доллары и вообще курс на разрядку напряжённости.

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холмс

10:57:16 06-11-2024

вы их сьемку видели? видели как их космонавты улыбающиеся бойко прыгают со спускаемого аппарата на лодку и машут в камеру? а теперь просто сравните нашего любого космонавта после недели в открытом космосе он может вообще на ногах сам стоять? нет не может. Это медицинский факт. Может на луне американский флаг колыхаться от ветра? нет не может. Это физический факт. Так что свою липу о том что они летали на луну пусть засунут себе в .....

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Гость

18:12:41 06-11-2024

холмс (10:57:16 06-11-2024) вы их сьемку видели? видели как их космонавты улыбающиеся бо... да и вообще Америка выдумана для новостей, а Земля плоская

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