Космонавт Прокофьев рассказал, были ли американцы на Луне
Некоторые кадры, по его словам, могли быть сняты в павильоне
05 ноября 2024, 19:40, ИА Амител
Космонавт Сергей Прокопьев на форуме "Знание. Первые" заявил, что американцы были на Луне, но могли снять некоторые кадры в павильоне для отчета перед налогоплательщиками. Его слова передает РИА Новости.
Астронавты США высадились на Луну 20 июля 1969 года. Репортажи о полете транслировали все телеканалы, кроме СССР и Китая. Однако реальность кадров до сих пор вызывает сомнения. Согласно опросу ВЦИОМ 2018 года, 57% россиян считают документальные материалы о высадке сфальсифицированными.
Прокопьев отметил, что некоторые кадры могли быть сняты в павильоне на Земле, так как в США существует правило отчета перед налогоплательщиками. Он также указал, что в конце 1960-х годов сложно было снять полномасштабный фильм на Луне. Он согласился, что съемки могли быть не всегда точными, но факт высадки подтверждается автоматическими станциями и не вызывает сомнений.
21:24:22 05-11-2024
Да были они на Луне, оспаде, успокойтесь уже! У людей каша в голове - то американцев на Луне не было, то Гагарин в космос не летал, то земля плоская, то ковида нет. Лишь бы не верить официальной информации.
00:38:51 06-11-2024
Гость (21:24:22 05-11-2024) Да были они на Луне, оспаде, успокойтесь уже! У людей каша в... Почему же высадка людей на Луну (да ещё якобы многоразовая!) более чем полвека(!) назад скукожилась и не повторяется десятилетиями, вызывая тем самым резонные сомнения в её фактичности? Сравните с любой точки зрения тогдашние и теперешние возможности: очевидно, первые едва ли не кратно уступают вторым. Каким же образом то, что по сию пору кажется чудом, могло быть реализовано тогда, причём наскоро, в волюнтаристском стиле: лишь бы успеть переплюнуть СССР, триумфально опередивший Штаты в 1961 году?
05:29:46 06-11-2024
Гость (21:24:22 05-11-2024) Да были они на Луне, оспаде, успокойтесь уже! У людей каша в...
Даже во времена лютого СССР сомнений, что американцы побывали на луне, не было. Сейчас же повылазили разного рода инсайдеры, прихвостни от науку, альтернативщики да и просто психи. А другие им верят.
10:58:22 06-11-2024
Гость (05:29:46 06-11-2024) Даже во времена лютого СССР сомнений, что американцы поб... потому что их шпионы тут сидели. Потому так внезапно и ссср рухнул
22:15:33 05-11-2024
6 раз амеры на Луне высаживались
07:28:48 06-11-2024
Вася (22:15:33 05-11-2024) 6 раз амеры на Луне высаживались... 36.6
08:26:32 06-11-2024
Что бы долететь до Луны,нужны двигатели.Покруче тех,что используются сейчас.Однако до последнего США закупали у нас ракетные движки,не сходится.
09:29:54 06-11-2024
Голливуд - фабрика грез.
10:36:17 06-11-2024
да не были они на Луне, очень скоро это станет официально известно. СССР с США заключили сделку: мы верим про Луну, а они нам...? вот это вопрос...
10:59:44 06-11-2024
Гость (10:36:17 06-11-2024) мы верим про Луну, а они нам...? вот это вопрос... А они нам КамАЗ и ВАЗ, покупку наших нефти и газа за доллары и вообще курс на разрядку напряжённости.
10:57:16 06-11-2024
вы их сьемку видели? видели как их космонавты улыбающиеся бойко прыгают со спускаемого аппарата на лодку и машут в камеру? а теперь просто сравните нашего любого космонавта после недели в открытом космосе он может вообще на ногах сам стоять? нет не может. Это медицинский факт. Может на луне американский флаг колыхаться от ветра? нет не может. Это физический факт. Так что свою липу о том что они летали на луну пусть засунут себе в .....
18:12:41 06-11-2024
холмс (10:57:16 06-11-2024) вы их сьемку видели? видели как их космонавты улыбающиеся бо... да и вообще Америка выдумана для новостей, а Земля плоская