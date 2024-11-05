Космонавт Прокофьев рассказал, были ли американцы на Луне

Некоторые кадры, по его словам, могли быть сняты в павильоне

05 ноября 2024, 19:40, ИА Амител

Луна / Фото: pxhere.com/ru/photo/570363

Космонавт Сергей Прокопьев на форуме "Знание. Первые" заявил, что американцы были на Луне, но могли снять некоторые кадры в павильоне для отчета перед налогоплательщиками. Его слова передает РИА Новости.

Астронавты США высадились на Луну 20 июля 1969 года. Репортажи о полете транслировали все телеканалы, кроме СССР и Китая. Однако реальность кадров до сих пор вызывает сомнения. Согласно опросу ВЦИОМ 2018 года, 57% россиян считают документальные материалы о высадке сфальсифицированными.

Прокопьев отметил, что некоторые кадры могли быть сняты в павильоне на Земле, так как в США существует правило отчета перед налогоплательщиками. Он также указал, что в конце 1960-х годов сложно было снять полномасштабный фильм на Луне. Он согласился, что съемки могли быть не всегда точными, но факт высадки подтверждается автоматическими станциями и не вызывает сомнений.