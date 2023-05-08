Костомаров опубликовал пост в соцсетях впервые после госпитализации

По словам олимпийского чемпиона, впереди ещё много трудностей, но он уверен, что справится со всем благодаря близким, родным и врачам

08 мая 2023, 20:34, ИА Амител

Фото: ТАСС

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первый после своей госпитализации пост в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации Костомаров поблагодарил всех, кто переживал за него. По словам олимпийского чемпиона, впереди ещё много трудностей, но он уверен, что справится со всем благодаря близким, родным и врачам.

Запись Костомаров сопроводил фото в чёрной толстовке с надписью: "Без комментариев".

Напомним, что фигуриста Романа Костомарова госпитализировали с тяжёлой пневмонией 10 января. Спортсмена подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Через некоторое время у олимпийского чемпиона развился сепсис – в результате он перенёс несколько ампутаций и у него наблюдается полиорганная недостаточность.

После того как Костомаров пришёл в себя, у него случился эмоциональный срыв и с ним работал психолог. А 27 марта СМИ сообщали, что спортсмена готовят к реабилитации и протезированию.