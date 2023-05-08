Костомаров опубликовал пост в соцсетях впервые после госпитализации
По словам олимпийского чемпиона, впереди ещё много трудностей, но он уверен, что справится со всем благодаря близким, родным и врачам
08 мая 2023, 20:34, ИА Амител
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал первый после своей госпитализации пост в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.
В публикации Костомаров поблагодарил всех, кто переживал за него. По словам олимпийского чемпиона, впереди ещё много трудностей, но он уверен, что справится со всем благодаря близким, родным и врачам.
Запись Костомаров сопроводил фото в чёрной толстовке с надписью: "Без комментариев".
Напомним, что фигуриста Романа Костомарова госпитализировали с тяжёлой пневмонией 10 января. Спортсмена подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Через некоторое время у олимпийского чемпиона развился сепсис – в результате он перенёс несколько ампутаций и у него наблюдается полиорганная недостаточность.
После того как Костомаров пришёл в себя, у него случился эмоциональный срыв и с ним работал психолог. А 27 марта СМИ сообщали, что спортсмена готовят к реабилитации и протезированию.
00:06:11 09-05-2023
Выздоравливай Роман, поправляйся наш любимый, наш хороший человек. Ты сильный, ты все сможешь и у тебя всё получится. Верим и ждём тебя. Мы верим ты ещё не один раз будешь радовать красивым катанием и очаровательный улыбкой. Желаю бодрости духа!
07:17:40 09-05-2023
Юля (00:06:11 09-05-2023) Выздоравливай Роман, поправляйся наш любимый, наш хороший че... Дура что-ли? Какое катание без ног?
12:55:05 09-05-2023
Гость (07:17:40 09-05-2023) Дура что-ли? Какое катание без ног? ... От дураков и ответ соответственный. ВМП, ВОТ ЧТО МОЖЕТ ПОДНЯТЬ ЧЕЛОВЕКА И ДАЖЕ ВСТАТЬ НА НОГИ. ЯСНО?
04:54:56 09-05-2023
Поправляйся, Роман, ты сильный, мы в тебя верим!