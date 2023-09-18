Костомаров признался, что рыдал, когда его жалели после ампутации

По словам спортсмена, он орал от боли, когда двигал конечностями

18 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров признался в том, что после ампутации ему было очень тяжело. Заявление он сделал в программе "Секрет на миллион".

"Я орал от боли, как будто меня оперируют наживую", – сказал Костомаров.

Он добавил, что не мог поднять голову с подушки, потому что было очень больно, а также шевелить конечностями.

Спортсмен признался, что начинал рыдать, если кто-то жалел его.