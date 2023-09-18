Костомаров признался, что рыдал, когда его жалели после ампутации
По словам спортсмена, он орал от боли, когда двигал конечностями
18 сентября 2023, 08:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров признался в том, что после ампутации ему было очень тяжело. Заявление он сделал в программе "Секрет на миллион".
"Я орал от боли, как будто меня оперируют наживую", – сказал Костомаров.
Он добавил, что не мог поднять голову с подушки, потому что было очень больно, а также шевелить конечностями.
Спортсмен признался, что начинал рыдать, если кто-то жалел его.
10:46:12 18-09-2023
Молодец! Герой! Здоровья!!!!!!!!!!!!!