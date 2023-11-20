Кот впервые в России стал смягчающим обстоятельством при рассмотрении уголовного дела

Пушистый помог хозяину получить условный, а не реальный срок

20 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Впервые в России кот стал смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела в суде. Об этом сообщает Mash.

48-летний житель Кемерова ранее привлекался за разбой и попадался с наркотиками в машине. Осенью он снова попал в полицию за пьяное нападение на человека с ножом.

Во время следствия отпираться не стал, во всем сознался и помогал сотрудникам. Суд признал мужчину виновным, но учел при вынесении приговора ряд смягчающих обстоятельств. Среди них наличие семьи, слабое здоровье, отсутствие постановки на учет в наркодиспансере и кот.

Как в этот список попал кот – неизвестно. Но владелец рад, что питомец помог ему отделаться условным сроком.