Кот впервые в России стал смягчающим обстоятельством при рассмотрении уголовного дела
Пушистый помог хозяину получить условный, а не реальный срок
20 ноября 2023, 09:01, ИА Амител
Впервые в России кот стал смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела в суде. Об этом сообщает Mash.
48-летний житель Кемерова ранее привлекался за разбой и попадался с наркотиками в машине. Осенью он снова попал в полицию за пьяное нападение на человека с ножом.
Во время следствия отпираться не стал, во всем сознался и помогал сотрудникам. Суд признал мужчину виновным, но учел при вынесении приговора ряд смягчающих обстоятельств. Среди них наличие семьи, слабое здоровье, отсутствие постановки на учет в наркодиспансере и кот.
Как в этот список попал кот – неизвестно. Но владелец рад, что питомец помог ему отделаться условным сроком.
09:28:24 20-11-2023
Так, на всякий случай надо завести штуки три.
10:15:25 20-11-2023
Котики рулят!
10:19:29 20-11-2023
Нормально.. напал с ножом и условный срок.. Ждут когда он по более тяжкой к ним попадет?
10:19:45 20-11-2023
отсутствие постановки на учет в наркодиспансере------ т.е. то, что кто то не сделал свою работу стало смягчающим?
10:24:43 20-11-2023
Слов нет.
10:51:51 20-11-2023
издеваются над нами...
11:44:38 20-11-2023
Гость (10:51:51 20-11-2023) издеваются над нами...... Издевательство над потерпевшим.
13:07:01 20-11-2023
Гражданский иск при этом никто не отменял, потерпевший может подать на моральный ущерб, нож это или больно или, как минимум, страшновато. Если суд не откажет в иске в связи с котом
13:51:10 20-11-2023
Почему такие мягкие наказания??? Рецидивист, связан с наркотиками, грабежами, нападениями с ножом. И опять условно? С ума вы там сошли, судьи?!
16:54:29 20-11-2023
Гость (13:51:10 20-11-2023) Почему такие мягкие наказания??? Рецидивист, связан с наркот... Ну он же не стаканчиком бумажным в космонавта кинул! Или хотя бы лайк поставил не там , где надо в сети. Вот это- особо тяжкие преступления, за это у нас срок полагается. А так- подумаешь, на простого смерда с ножичком набросился. Тем более с таким мягким смягчающим обстоятельством как кот...
18:49:38 20-11-2023
Гость (13:51:10 20-11-2023) Почему такие мягкие наказания??? Рецидивист, связан с наркот... Тоже самое корове очкастой не хотелось бы сказать? Что за ценники на 7 лет закатала? Или это другое? Зачем ты живешь???