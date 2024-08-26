Кота уроженца Барнаула, выкинувшего жену и ребенка из окна в Москве, ищут второй день

Рыжий питомец по кличке Кеша мог сбежать в момент трагедии

26 августа 2024, 20:35, ИА Амител

Рыжий кот / Фото иллюстративное / unsplash.com

Кота семьи 39-летнего уроженца Алтайского края Александра Липатова, который выбросил жену и ребенка из окна многоэтажки в Москве, ищут второй день. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В поисках участвуют жители ЖК "Лефортово парк", где произошел инцидент. По словам соседей, рыжий кот по кличке Кеша мог сбежать в момент трагедии. Пока поиски не приносят результатов.

Напомним, что инцидент произошел днем 25 августа. По словам очевидцев, в московском ЖК "Лефортово парк" мужчина выбросил из окна свою жену и маленького ребенка, а после продолжил выкидывать вещи. Что стало причиной происшествия – пока неизвестно.