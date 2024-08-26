НОВОСТИПроисшествия

Кота уроженца Барнаула, выкинувшего жену и ребенка из окна в Москве, ищут второй день

Рыжий питомец по кличке Кеша мог сбежать в момент трагедии

26 августа 2024, 20:35, ИА Амител

Рыжий кот / Фото иллюстративное / unsplash.com
Рыжий кот / Фото иллюстративное / unsplash.com

Кота семьи 39-летнего уроженца Алтайского края Александра Липатова, который выбросил жену и ребенка из окна многоэтажки в Москве, ищут второй день. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В поисках участвуют жители ЖК "Лефортово парк", где произошел инцидент. По словам соседей, рыжий кот по кличке Кеша мог сбежать в момент трагедии. Пока поиски не приносят результатов.

Напомним, что инцидент произошел днем 25 августа. По словам очевидцев, в московском ЖК "Лефортово парк" мужчина выбросил из окна свою жену и маленького ребенка, а после продолжил выкидывать вещи. Что стало причиной происшествия – пока неизвестно.

Происшествия

Комментарии 10

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Musik

22:11:23 26-08-2024

Котю на допрос? Однако...

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Гость

22:29:51 26-08-2024

Уже нашли его дома в шкафу. Кот, кстати, тоже сидел на антидепрессантах

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Юс

22:47:15 26-08-2024

А зачем его ищут? Как свидетеля, или подозреваемого?

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Юс

13:51:04 27-08-2024

Юс (22:47:15 26-08-2024) А зачем его ищут? Как свидетеля, или подозреваемого?... Забавно, кто-то люто наминусовал комменты)))

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Гость

23:09:01 26-08-2024

Кто ищет, кошки ?

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Гость

06:24:08 27-08-2024

Из названия рассказа понятно , что этого кота родил кот который родился в Барнауле.

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Гость

09:22:34 27-08-2024

Гость (06:24:08 27-08-2024) Из названия рассказа понятно , что этого кота родил кот кото... А вы предполагаете, что он коренной москвич?

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Гость

09:13:38 27-08-2024

зачем нам эта подробность. Или люди так запутались что ценность жизни кота близка к жизни человека?

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Гость

12:09:35 27-08-2024

Гость (09:13:38 27-08-2024) зачем нам эта подробность. Или люди так запутались что ценно... Любой кот лучше любого человека, как минимум тем, что не курит, не матерится и живёт в гармонии с природой.

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Гость

09:30:26 27-08-2024

Пусть котя найдется.

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