Кота уроженца Барнаула, выкинувшего жену и ребенка из окна в Москве, ищут второй день
Рыжий питомец по кличке Кеша мог сбежать в момент трагедии
26 августа 2024, 20:35, ИА Амител
Рыжий кот / Фото иллюстративное / unsplash.com
Кота семьи 39-летнего уроженца Алтайского края Александра Липатова, который выбросил жену и ребенка из окна многоэтажки в Москве, ищут второй день. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
В поисках участвуют жители ЖК "Лефортово парк", где произошел инцидент. По словам соседей, рыжий кот по кличке Кеша мог сбежать в момент трагедии. Пока поиски не приносят результатов.
Напомним, что инцидент произошел днем 25 августа. По словам очевидцев, в московском ЖК "Лефортово парк" мужчина выбросил из окна свою жену и маленького ребенка, а после продолжил выкидывать вещи. Что стало причиной происшествия – пока неизвестно.
22:11:23 26-08-2024
Котю на допрос? Однако...
22:29:51 26-08-2024
Уже нашли его дома в шкафу. Кот, кстати, тоже сидел на антидепрессантах
22:47:15 26-08-2024
А зачем его ищут? Как свидетеля, или подозреваемого?
13:51:04 27-08-2024
Юс (22:47:15 26-08-2024) А зачем его ищут? Как свидетеля, или подозреваемого?... Забавно, кто-то люто наминусовал комменты)))
23:09:01 26-08-2024
Кто ищет, кошки ?
06:24:08 27-08-2024
Из названия рассказа понятно , что этого кота родил кот который родился в Барнауле.
09:22:34 27-08-2024
Гость (06:24:08 27-08-2024) Из названия рассказа понятно , что этого кота родил кот кото... А вы предполагаете, что он коренной москвич?
09:13:38 27-08-2024
зачем нам эта подробность. Или люди так запутались что ценность жизни кота близка к жизни человека?
12:09:35 27-08-2024
Гость (09:13:38 27-08-2024) зачем нам эта подробность. Или люди так запутались что ценно... Любой кот лучше любого человека, как минимум тем, что не курит, не матерится и живёт в гармонии с природой.
09:30:26 27-08-2024
Пусть котя найдется.