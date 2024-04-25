Кота взяли на работу в Алтайский краеведческий музей

Встреча с первым музейным котом Алтайского края состоится 27 апреля

25 апреля 2024, 13:20, ИА Амител

Музейный кот Бакс / Фото: myagkm.ru

Алтайский государственный краеведческий музей взял на работу кота Бакса, первая встреча с которым состоится 27 апреля в 14:00 на выставке "Про цветы", сообщается на сайте учреждения.

На выставке гости смогут посадить быстрорастущее растение: микрозелень, салат листовой, кресс-салат, руколу, бархатцы. Саженцы можно будет забрать с собой либо оставить в музее.

"За оставленными растениями будет следить кот по кличке Бакс. Два раза в неделю он будет делать репортажи из музея в формате клипов и публиковать их в официальной группе музея во "ВКонтакте". Как растут растения, можно увидеть и просто проходя мимо здания. Все горшочки будут стоять на подоконниках", – говорится в сообщении.

Акция продлится до 12 мая 2024 года по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 39.