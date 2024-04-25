Кота взяли на работу в Алтайский краеведческий музей
Встреча с первым музейным котом Алтайского края состоится 27 апреля
25 апреля 2024, 13:20, ИА Амител
Алтайский государственный краеведческий музей взял на работу кота Бакса, первая встреча с которым состоится 27 апреля в 14:00 на выставке "Про цветы", сообщается на сайте учреждения.
На выставке гости смогут посадить быстрорастущее растение: микрозелень, салат листовой, кресс-салат, руколу, бархатцы. Саженцы можно будет забрать с собой либо оставить в музее.
"За оставленными растениями будет следить кот по кличке Бакс. Два раза в неделю он будет делать репортажи из музея в формате клипов и публиковать их в официальной группе музея во "ВКонтакте". Как растут растения, можно увидеть и просто проходя мимо здания. Все горшочки будут стоять на подоконниках", – говорится в сообщении.
Акция продлится до 12 мая 2024 года по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 39.
13:30:46 25-04-2024
Бред. Где котики и где ботаника.
13:49:32 25-04-2024
милота
13:56:14 25-04-2024
Бакс? Непатриотчный кот будет работать в музее? Фи-и! Ну на худой конец Васю можно принять, а иностранные не нужны. Или хотя бы переименуйте из Бакса в Рубль.
14:20:04 25-04-2024
Гость (13:56:14 25-04-2024) Бакс? Непатриотчный кот будет работать в музее? Фи-и! Ну на ... Кот же не деревянный!
14:27:14 25-04-2024
Бомж (14:20:04 25-04-2024) Кот же не деревянный!... Но и не зеленый!
14:07:08 25-04-2024
ну Рубль не растет, а бакс может и приживется
14:52:57 25-04-2024
гость (14:07:08 25-04-2024) ну Рубль не растет, а бакс может и приживется...
Не приживётся!
"Акция продлится до 12 мая 2024 года"
13 мая кот уже станет не нужен!
15:28:58 25-04-2024
Обязательно схожу поглажу и почешу коту ушки...
17:13:33 25-04-2024
Иннокентий (15:28:58 25-04-2024) Обязательно схожу поглажу и почешу коту ушки... ... Знакомый рассказывал про флотскую службу в советское время. Новобранцев определили на крейсер, который, между прочим, ходил в кругосветку. На крейсере был живой медвежонок. Откуда взялся и на каких правах, не спрашивайте, не знаю. Так вот, матросы (в основном от18 лет)периодически бегали смотреть медвежонка и каждый старался тайком погладить. Конечно, всё тайное становится явным. Матросов собрал политрук и сделал внушение: «Медведя трогать строго запрещается! Вас на корабле 700 человек, если каждый погладит хоть по разу, зверь облысеет!»
16:28:54 25-04-2024
Котики это всегда мило. Но с именем действительно как-то не очень получилось. Барс звучит солидней. Это если созвучное придумать. А можно и другое имя подобрать
16:46:20 25-04-2024
Гость (16:28:54 25-04-2024) Котики это всегда мило. Но с именем действительно как-то не ... На фото глаза раскосые. Типичный Юань.
18:52:38 25-04-2024
Ой, не продолжайте вчерашнюю тему.
То собачка победила не той породы и не а том костюме, то котику не то имя дали!))
07:21:30 26-04-2024
Бред.
10:53:20 27-04-2024
Кличка Бакст к музею больше подходит и всего-то одна буква. Кот не заметит.