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Кота взяли на работу в Алтайский краеведческий музей

Встреча с первым музейным котом Алтайского края состоится 27 апреля

25 апреля 2024, 13:20, ИА Амител

Музейный кот Бакс / Фото: myagkm.ru
Музейный кот Бакс / Фото: myagkm.ru

Алтайский государственный краеведческий музей взял на работу кота Бакса, первая встреча с которым состоится 27 апреля в 14:00 на выставке "Про цветы", сообщается на сайте учреждения.

На выставке гости смогут посадить быстрорастущее растение: микрозелень, салат листовой, кресс-салат, руколу, бархатцы. Саженцы можно будет забрать с собой либо оставить в музее.

"За оставленными растениями будет следить кот по кличке Бакс. Два раза в неделю он будет делать репортажи из музея в формате клипов и публиковать их в официальной группе музея во "ВКонтакте". Как растут растения, можно увидеть и просто проходя мимо здания. Все горшочки будут стоять на подоконниках", – говорится в сообщении.

Акция продлится до 12 мая 2024 года по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 39.

Хорошие новости музей

Комментарии 14

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Гость

13:30:46 25-04-2024

Бред. Где котики и где ботаника.

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Гость

13:49:32 25-04-2024

милота

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Гость

13:56:14 25-04-2024

Бакс? Непатриотчный кот будет работать в музее? Фи-и! Ну на худой конец Васю можно принять, а иностранные не нужны. Или хотя бы переименуйте из Бакса в Рубль.

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Бомж

14:20:04 25-04-2024

Гость (13:56:14 25-04-2024) Бакс? Непатриотчный кот будет работать в музее? Фи-и! Ну на ... Кот же не деревянный!

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Гость

14:27:14 25-04-2024

Бомж (14:20:04 25-04-2024) Кот же не деревянный!... Но и не зеленый!

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гость

14:07:08 25-04-2024

ну Рубль не растет, а бакс может и приживется

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Бомж

14:52:57 25-04-2024

гость (14:07:08 25-04-2024) ну Рубль не растет, а бакс может и приживется...
Не приживётся!
"Акция продлится до 12 мая 2024 года"
13 мая кот уже станет не нужен!

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Иннокентий

15:28:58 25-04-2024

Обязательно схожу поглажу и почешу коту ушки...

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Гость

17:13:33 25-04-2024

Иннокентий (15:28:58 25-04-2024) Обязательно схожу поглажу и почешу коту ушки... ... Знакомый рассказывал про флотскую службу в советское время. Новобранцев определили на крейсер, который, между прочим, ходил в кругосветку. На крейсере был живой медвежонок. Откуда взялся и на каких правах, не спрашивайте, не знаю. Так вот, матросы (в основном от18 лет)периодически бегали смотреть медвежонка и каждый старался тайком погладить. Конечно, всё тайное становится явным. Матросов собрал политрук и сделал внушение: «Медведя трогать строго запрещается! Вас на корабле 700 человек, если каждый погладит хоть по разу, зверь облысеет!»

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Гость

16:28:54 25-04-2024

Котики это всегда мило. Но с именем действительно как-то не очень получилось. Барс звучит солидней. Это если созвучное придумать. А можно и другое имя подобрать

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Гость

16:46:20 25-04-2024

Гость (16:28:54 25-04-2024) Котики это всегда мило. Но с именем действительно как-то не ... На фото глаза раскосые. Типичный Юань.

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Гость

18:52:38 25-04-2024

Ой, не продолжайте вчерашнюю тему.
То собачка победила не той породы и не а том костюме, то котику не то имя дали!))

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Гость

07:21:30 26-04-2024

Бред.

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Гость

10:53:20 27-04-2024

Кличка Бакст к музею больше подходит и всего-то одна буква. Кот не заметит.

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