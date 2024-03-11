Кота за 23,5 миллиона рублей продают в России
В описании товара продавец был немногословен
11 марта 2024, 23:10, ИА Амител
Кот, стоимостью 23,5 миллиона / Фото: aviro
Кота за 23,5 миллиона рублей выставили на продажу в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
"Этот кот очень крутой", – единственное, что написал продавец в описании товара.
Причина, по которой хозяин решил расстаться с настолько крутым котом, неизвестна, как и то, почему он стоит столько, сколько стоит.
За несколько дней с момента публикации дорогим котом заинтересовались более 400 человек.
23:14:02 11-03-2024
Он стоит того по фото видно)))
09:34:19 12-03-2024
Гость (23:14:02 11-03-2024) Он стоит того по фото видно)))... С учетом жёсткой дифференциации населения - совсем не стоит того!
02:04:01 12-03-2024
Это не товар, а живая котячья душа.
10:09:05 12-03-2024
Надо брать.