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Кота за 23,5 миллиона рублей продают в России

В описании товара продавец был немногословен

11 марта 2024, 23:10, ИА Амител

Кот, стоимостью 23,5 миллиона / Фото: aviro
Кот, стоимостью 23,5 миллиона / Фото: aviro

Кота за 23,5 миллиона рублей выставили на продажу в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

"Этот кот очень крутой", – единственное, что написал продавец в описании товара.

Причина, по которой хозяин решил расстаться с настолько крутым котом, неизвестна, как и то, почему он стоит столько, сколько стоит.

За несколько дней с момента публикации дорогим котом заинтересовались более 400 человек.

питомцы

Комментарии 4

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Гость

23:14:02 11-03-2024

Он стоит того по фото видно)))

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Гость

09:34:19 12-03-2024

Гость (23:14:02 11-03-2024) Он стоит того по фото видно)))... С учетом жёсткой дифференциации населения - совсем не стоит того!

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Стефа

02:04:01 12-03-2024

Это не товар, а живая котячья душа.

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Гость

10:09:05 12-03-2024

Надо брать.

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