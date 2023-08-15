Котобомба и летающие собаки. Самые смешные фото домашних животных

Объявлены победители самого веселого фотоконкурса

15 августа 2023, 07:01, ИА Амител

























































Финалисты Comedy Pet Photo Awards 2023

Жюри конкурса Comedy Pet Photo Awards 2023 подвело итоги и объявило победителя. Из 25 финалистов звание самой веселой досталось "котобомбе" Мичелу Зогзоги под названием "Опыт, меняющий жизнь". На снимке запечатлены два игривых котенка. Мичел – профессиональный фотограф дикой природы из Бейрута, однако в этот раз в его объектив попали домашние питомцы.

Очаровательный конкурс был учрежден Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. Они же основали фотоконкурс на самую смешную фотографию дикой природы, который снискал настоящую народную любовь.

Всех финалистов смотрите в нашей фотоленте.