Коттеджи больше не в тренде. Какие дома покупают барнаульцы и по какой цене

Вместе с домом застройщик дает покупателю инструкцию по его эксплуатации, так как горожане часто не знают важных вещей

09 ноября 2023, 09:45, ИА Амител erid: LjN8KCj4M

Коттеджи больше не пользуются популярностью у барнаульцев. Все больше жителей столицы Алтайского края переезжают в частные дома, но при этом предпочитают небольшие одноэтажные. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказали учредители компании "Два этажа" Андрей Берг и Валентин Бондаренко. Также они объяснили, почему сегодня городские жители готовы идти убирать снег на своем участке, а не лежать на диване в квартире "на всем готовом", сколько стоит купить частный дом и что входит в гарантийные обязательства застройщика.

Кто в "Переговорке"



Валентин Валерьевич Бондаренко, родился 29.12.1990 в с. Знаменка Славгородского района Алтайского края.

В 2013-м окончил Славгородский педагогический колледж по специальности "учитель информатики".

После этого переехал в Барнаул и стал заниматься недвижимостью.

В 2015 году совместно с Андреем Бергом основали СК "Два этажа", которая занимается малоэтажным строительством.



Андрей Анатольевич Берг, родился 21.07.1990 года. В 2012-м окончил Алтайскую академию экономики и права по специальности "юриспруденция". В том же году начал работать в сфере загородной недвижимости. Является сооснователем компании "Два этажа".



С 2015 года компания ввела в эксплуатацию более 160 домов. Сегодня "Два этажа" строит дома в Барнауле и Новосибирске. Является членом Федерации ИЖС России. В 2022 году организация победила в номинации "Застройщик года" в премии "Народный знак качества".01:51 Хотят свой участок и свою парковку, даже если придется самому убирать снег. Зачем барнаульцы уезжают из квартир в частные дома.

02:55. Почему сейчас в Барнауле (и не только) дом купить проще, чем квартиру.

04:27 Сколько стоит сегодня дом с чистовой отделкой и подключенными коммуникациями.

07:06 Почему коттеджи потеряли популярность у барнаульцев. И о том, какие дома сегодня стали пользоваться спросом.

08:40 Под ответственность застройщика. Как понять, что покупаешь качественный дом.

10:30 Какая гарантия на дом и на что она распространяется. А еще о том, зачем застройщик выдает инструкцию по эксплуатации дома. Городские жители часто не знают элементарных вещей, говорят эксперты.

12:41 О том, как должен "дышать дом". О финской системе вентиляции и других современных технологиях.

15:27 Почему покупателю обязательно нужно увидеть каждый этап строительства дома.

16:16 Где строит дома компания "Два этажа" и можно ли пригласить их возвести дом на своем участке.

17:10 Насколько высок спрос и есть ли в компании на продажу готовые дома.

18:06 Об эстетике и архитектурных стилях современных частных домов. А еще о том, какую новинку привнесла в Алтайский край компания "Два этажа".

20:35 "Нет плохих технологий, есть плохая реализация". Насколько надежны дома с плоской кровлей и почему не стоит бояться сугробов на таких крышах.

21:55 Почему лучше обратиться к профессионалам, чтобы построить дом. И за какое время можно это сделать.

"Два этажа"

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