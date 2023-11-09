Коттеджи больше не в тренде. Какие дома покупают барнаульцы и по какой цене
Вместе с домом застройщик дает покупателю инструкцию по его эксплуатации, так как горожане часто не знают важных вещей
09 ноября 2023, 09:45, ИА Амител erid: LjN8KCj4M
Коттеджи больше не пользуются популярностью у барнаульцев. Все больше жителей столицы Алтайского края переезжают в частные дома, но при этом предпочитают небольшие одноэтажные. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказали учредители компании "Два этажа" Андрей Берг и Валентин Бондаренко. Также они объяснили, почему сегодня городские жители готовы идти убирать снег на своем участке, а не лежать на диване в квартире "на всем готовом", сколько стоит купить частный дом и что входит в гарантийные обязательства застройщика.
Кто в "Переговорке"
Валентин Валерьевич Бондаренко, родился 29.12.1990 в с. Знаменка Славгородского района Алтайского края.
В 2013-м окончил Славгородский педагогический колледж по специальности "учитель информатики".
После этого переехал в Барнаул и стал заниматься недвижимостью.
В 2015 году совместно с Андреем Бергом основали СК "Два этажа", которая занимается малоэтажным строительством.
Андрей Анатольевич Берг, родился 21.07.1990 года. В 2012-м окончил Алтайскую академию экономики и права по специальности "юриспруденция". В том же году начал работать в сфере загородной недвижимости. Является сооснователем компании "Два этажа".
С 2015 года компания ввела в эксплуатацию более 160 домов. Сегодня "Два этажа" строит дома в Барнауле и Новосибирске. Является членом Федерации ИЖС России. В 2022 году организация победила в номинации "Застройщик года" в премии "Народный знак качества".01:51 Хотят свой участок и свою парковку, даже если придется самому убирать снег. Зачем барнаульцы уезжают из квартир в частные дома.
02:55. Почему сейчас в Барнауле (и не только) дом купить проще, чем квартиру.
04:27 Сколько стоит сегодня дом с чистовой отделкой и подключенными коммуникациями.
07:06 Почему коттеджи потеряли популярность у барнаульцев. И о том, какие дома сегодня стали пользоваться спросом.
08:40 Под ответственность застройщика. Как понять, что покупаешь качественный дом.
10:30 Какая гарантия на дом и на что она распространяется. А еще о том, зачем застройщик выдает инструкцию по эксплуатации дома. Городские жители часто не знают элементарных вещей, говорят эксперты.
12:41 О том, как должен "дышать дом". О финской системе вентиляции и других современных технологиях.
15:27 Почему покупателю обязательно нужно увидеть каждый этап строительства дома.
16:16 Где строит дома компания "Два этажа" и можно ли пригласить их возвести дом на своем участке.
17:10 Насколько высок спрос и есть ли в компании на продажу готовые дома.
18:06 Об эстетике и архитектурных стилях современных частных домов. А еще о том, какую новинку привнесла в Алтайский край компания "Два этажа".
20:35 "Нет плохих технологий, есть плохая реализация". Насколько надежны дома с плоской кровлей и почему не стоит бояться сугробов на таких крышах.
21:55 Почему лучше обратиться к профессионалам, чтобы построить дом. И за какое время можно это сделать.
"Два этажа"
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"ВКонтакте": vk.com/dva_etazhaИП Берг Андрей Анатольевич
09:49:48 09-11-2023
Опять эти ребята, многовато их стало в эфире. Усилия и расходы в промоушене увеличиваются. Обычно это делается только в одном случае
10:33:37 09-11-2023
Гость (09:49:48 09-11-2023) Опять эти ребята, многовато их стало в эфире. Усилия и расхо... Эти двое ребят просто развиваются. В том году стали победителями в премии, да и в этом тоже участвуют - это о чем то говорит. Правильно они и делают, хоть выделяются на фоне своих конкурентов.
12:22:31 09-11-2023
Коттедж (слово происходит от английского cottage) и индивидуальный жилой дом это одно и тоже. И делать из этого целую статью, наверное для рекламы людей, которые не разбираются в строительстве.
12:33:18 09-11-2023
сняли с языка...чем, по мнению этих деревенских ребят, коттедж отличается от дома?
14:51:47 09-11-2023
Гость (12:33:18 09-11-2023) сняли с языка...чем, по мнению этих деревенских ребят, котте... вот ты деревня, коттедж - это 10млн, а такой же, но дом - это 5млн
15:33:27 09-11-2023
Гость (12:22:31 09-11-2023) Коттедж (слово происходит от английского cottage) и индивиду... а мусье разбирается в строительстве? Ну так расскажи, кто на продажу строит лучше?
09:03:08 10-11-2023
Гость (12:22:31 09-11-2023) Коттедж (слово происходит от английского cottage) и индивиду... Бардак - это публичный дом! Однако его легко применяют вместо слова кавардак! Смысл придираться к давно устоявшимся в нашей стране терминам и определениям?
13:53:13 09-11-2023
Открываем словарь английского языка и читаем: cottage - изба, хижина, загородный дом, дача. Человек, живущий в коттедже - cottager - батрак, сельский житель, дачник. Вот тут вам и два этажа и вензеля и прочая лабуда при незнании значения слова.
09:43:02 10-11-2023
Учитель (13:53:13 09-11-2023) Открываем словарь английского языка и читаем: cottage - изба... Давайте разберем: Дом и коттедж различаются величиной площади. Коттедж чаще всего возводится площадью от 100 до 500 кв.м, тогда как дома – это строения площадью до 100 кв.м. А теперь переслушайте интервью, в котором четко говорится, что растет спрос на дома площадью менее 100 кв.м. Отсюда следует название заголовка. Да вы просто в интернет зайдите и вбейте виды домостроения: Коттедж, Вилла, Особняк, Усадьба ,Резиденция, Таунхаус, вилетта, Британхаус, Лейнхаус, Дуплекс и прочие. Здесь вообще к переводчикам обращаться смысла нет, здесь разбираться надо именно в свойствах каждого вида, чем то же они между собой все отличаются.
13:26:15 10-11-2023
Гость (09:43:02 10-11-2023) Давайте разберем: Дом и коттедж различаются величиной площад... а эти виды это маркетинг, а не гостом установленные нормы
14:02:36 09-11-2023
Мутные ребята.
15:34:58 09-11-2023
Гость (14:02:36 09-11-2023) Мутные ребята.... Да? И в чем же? Всё открыто, все доступно - приходи, смотри. В той же Поллитре есть реально аховые застройщики. Но ведь ты по статьям на амике судишь, да?
17:07:03 09-11-2023
Гость (15:34:58 09-11-2023) Да? И в чем же? Всё открыто, все доступно - приходи, смотри.... ну конечно. А иначе, зачем эти статьи они тут публикуют? как реклама? ну такое......и маркировки нет
15:33:09 09-11-2023
Зачем вся эта реклама если спрос на дома сумасшедший и свободных домов просто днём с огнём не найдёшь!
16:47:33 09-11-2023
Гость (15:33:09 09-11-2023) Зачем вся эта реклама если спрос на дома сумасшедший и свобо... Потому что с рекламой можно продать побольше. Или столько же, но подороже. Обычное рекламное продвижение, ничего более. Обычный маркетинг. Кто-то из клиентов, кто не разбирается, прочтет, и пойдет к ребятам, которые за них все продумают и предложат готовое решение. Это, конечно, слабо работает, но работает.
17:37:07 09-11-2023
Гость (15:33:09 09-11-2023) Зачем вся эта реклама если спрос на дома сумасшедший и свобо... чтобы знали, что можно не у ип рогаикопыта купить. Очень много застройщиков малоэтажки делают откровенный фуфел, который никак не нормируются. Вот эти парни и Русич в Поллитре делают достойно. А есть те, кто там откровенно из г..а и палок лепят - и у них тоже покупают. Только в доме не так просто перестроить потом что-то. Взять, к примеру, номинацию застройщик года - там нет застройщика, кто бы и в половину к этим двум фирмам приблизился. А вот минусовать они научились))
22:58:35 09-11-2023
Гость (15:33:09 09-11-2023) Зачем вся эта реклама если спрос на дома сумасшедший и свобо... Люди годами продают и не могут продать, т.к. спрос давно упал, впрочем, в резком падении спроса виноваты нынешнии реалии, а также отсутствие каких либо перспектив в развитии инфрастур, которым в начале не придавали особого значения, а потом хватились, и оказалось, что без них нормальное проживание невозможно.
17:06:02 09-11-2023
Я повторю свой вопрос. Кто на продажу строит лучше? Ответ должен быть аргументирован. Или это с конторок шараж/монтаж пишут?
13:29:27 10-11-2023
Гость (17:06:02 09-11-2023) Я повторю свой вопрос. Кто на продажу строит лучше? Ответ до... на соседней улице рядком штук 20 домов одинаковых выставили. один не успели до снега: стропила, обрешетка кровли, пароизоляция - готовы. и тут снег. чо думаете? железо прям по нему и кладут.
20:39:01 10-11-2023
Урбанизко (13:29:27 10-11-2023) на соседней улице рядком штук 20 домов одинаковых выстави... а до дождей-то успели? В курсе, сколько влага из новостроя выходит? А ещё и фундамент в мороз льют. А снег идёт..
17:57:22 09-11-2023
Эта Палитра настроила сарайки в лесу... Лес угробили даже своим присутствием
18:26:28 09-11-2023
... (17:57:22 09-11-2023) Эта Палитра настроила сарайки в лесу... Лес угробили даже св... Малоэтажка будет расширяться. Это достойный ответ квартире за такую же сумму. И появилось явление - дом выходного дня. Как дача, только круглогодично работает. Так что это не последний участок. Плюс в Поллитре лес более/менее сохраняется - глянь на Рощино или Санниково, ни одного куста, кроме лопуха. Лично меня напрягает отсутствие транспорта, магазинов, инфраструктуры, школ, больниц, садиков. Без авто никак, а лучше 2 в семье. С этой точки зрения, тот же Затон выглядит лучше - всё есть, да и топит его далеко не весь - можно хорошее место выбрать. С другой стороны - если люди выбрали и купили - это же их право и возможности, верно?
11:25:34 10-11-2023
Хлопцы говорят складно и уверенно. Вызывает сомнение только тот факт, что они не имеют никакого строительного образования и стажа на стройке. Но хвалят себя не по детски.
13:02:33 10-11-2023
Статья супер рекламная. Один закончил колледж рога и копыта, другой такой же супер вуз и вот теперь они стали супер строителями которым все должны верить. А что они понимают в строительстве?
19:10:43 10-11-2023
Двое последних отписавшихся знают компанию Good Wood? Руководители - айтишники. Задача грамотного руководителя организовать рабочий процесс. Вот у вас шараж/монтаж компаний есть тех.надзор? А вот у этих есть. Каждый должен своим делом заниматься, или вы думаете что Берг сам нагрузки просчитывает, проектированием занимается или бетон осваивает? Ребятки, вам всем до русичей и двухэтажников как до Китая раком, и делаете вы дома, для жизни непригодные. Готовы поспорить? Ну напишите, кто на продажу строит лучше. Площадка открыта для дискуссий.
19:34:51 10-11-2023
Дом можно назвать хоть как ещё у нас много разных вывесок на забугорных языках но это никак не меняет сути гостиница или отель или ещё как все это слова нам навязали от туда и ещё дом может быть большой и даже огромный как строили помещики и дворяне но они неназвали свои дома коттеджами и или как ещё русские люди русские слова в названиях и всё
09:13:32 14-11-2023
То что образования нет строительного не так важно. Умение организовать с точки зрения руководителя тут является важнее. Да и судя по диалогу они уже "подкованы" в этой сфере хорошо. Если ставят приоритет на качество, то этот момент вдвинет их в первые ряды. Ведь реальная проблема если надо построить дом к кому обратиться?! Крупному застройщику -не интересно, мелкие -рвачи, как повезет, если хотите -рулетка. Я думаю они себе имя сделают в таком сегменте достаточно быстро, если не начнут халтурить.
15:25:07 14-11-2023
Все верно. Стоимость стройматериалов зашкаливает и люди ужимают площадь Хотя сегодня за уралом нашли способ сэкономить и не ужимать площадь дома Просто дома стали делать цельноналивными. Не нужен ни газобетон ни кирпич ни брус Только бетон и арматура. Ну еще и плиты перекрытий. Дом в два этажа и 300 квадратов равен стоимости одноэтажного газобетонного или деревянного дома в 50 квадратов