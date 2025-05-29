Коттеджный детокс. Стоит ли приобретать загородную недвижимость в 2025 году

Эксперты агентства "Жилфонд" рассказали о перспективных направлениях и подводных камнях при покупке участков

29 мая 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGQHmsn

Загородный дом. Семья / Изображение сгенерировано нейросетью recraft

Еще несколько лет назад дача у многих ассоциировалась с покосившимся домиком, огородными хлопотами и редкими летними выездами. Но сегодня загородная недвижимость переживает революцию – вместо грядок разбивают газоны, а удаленная работа идет под аккомпанемент птичьих трелей. Рынок загородной недвижимости в пригороде Барнаула продолжает демонстрировать устойчивый рост.

Согласно данным агентства недвижимости "Жилфонд", в 2024 году стоимость дачных участков вблизи краевой столицы увеличилась на 15–25% в зависимости от конкретного направления. В 2025-м после отмены некоторых госпрограмм и роста цен спрос немного упал, но все равно остается актуальным. О том, какие факторы влияют на этот рост, где лучше приобретать участки и на что обратить внимание при покупке, рассказали эксперты агентства Маргарита Арцыбашева и Татьяна Тагильцева.

Почему растут цены

Постоянный спрос остается главным драйвером роста цен, отмечает Маргарита Арцыбашева. Все больше людей стремятся приобрести загородную недвижимость: дачи, дома, коттеджи для летнего или постоянного проживания. При этом сезонность играет важную роль – если зимой спрос традиционно снижается, то в апреле-мае, как правило, начинается ажиотаж.

Эксперт подчеркивает, что пандемия COVID*-19 изменила потребительские привычки. Многие барнаульцы, перешедшие на удаленный режим работы, теперь ищут возможность совмещать профессиональную деятельность с отдыхом на природе. Дополнительным стимулом для покупателей стало улучшение инфраструктуры загородных поселков – подведение современных коммуникаций делает их более привлекательными для постоянного проживания.

Инвестиции в загородную недвижимость, по словам эксперта, могут быть очень выгодными при правильном выборе участка.

"Приведу конкретный пример: два года назад я рекомендовала клиенту приобрести участок в поселке "Палитра" за 2 млн рублей. Сегодня его стоимость оценивают уже в 3,5 млн", – продолжает Маргарита Арцыбашева.

Где выгоднее покупать

Говоря о наиболее перспективных направлениях для покупки, Татьяна Тагильцева выделяет несколько ключевых локаций.

"Особой популярностью у барнаульцев пользуются поселки вдоль Бийской трассы в 15 км от города – Фирсово, Спутник, Санниково. Также стоит обратить внимание на поселок Авиатор по Павловскому тракту и коттеджный поселок Октябрьский в селе Власиха. Эти места привлекают покупателей близостью к городу и живописной природой – многие участки расположены рядом с сосновым бором", – рассказывает эксперт.

Татьяна Тагильцева отмечает, что в коттеджных поселках особенно востребованы готовые дома, которые можно купить по программе "Семейная ипотека". Кроме того, перспективными считают участки в черте города – на Горе в Центральном районе, в Южном, а также дачи за торговым центром "Ашан" ("Дружба" и "Ракета"), которые демонстрируют стабильный рост стоимости.

Риски и важные критерии выбора

Однако, как предупреждает Татьяна Тагильцева, инвестиции в загородную недвижимость имеют и свои подводные камни.

"Продажа загородного участка обычно занимает значительно больше времени по сравнению с городскими квартирами. Кроме того, новые участки часто требуют существенных вложений в благоустройство и подключение коммуникаций", – поясняет специалист.

При выборе оптимального участка эксперт рекомендует учитывать несколько ключевых факторов. В первую очередь нужно определиться с приемлемой удаленностью от города – чем ближе к Барнаулу, тем выше стоимость. Не менее важны ландшафтные особенности, наличие и возможность подключения коммуникаций (электричества, водоснабжения), а также развитость инфраструктуры – наличие магазинов, аптек и остановок общественного транспорта поблизости.

"Особое внимание стоит уделить целям приобретения – будете использовать для сезонного отдыха, постоянного проживания или коммерческой деятельности", – советует Татьяна Тагильцева.

По ее словам, самое главное: перед совершением сделки необходимо тщательно проверить все документы на участок, чтобы избежать возможных юридических проблем в будущем.

Стоит ли инвестировать в 2025 году

Специалисты агентства "Жилфонд" сходятся во мнении, что 2025 год может стать удачным временем для инвестиций в загородную недвижимость. Растущий спрос со стороны барнаульцев, улучшение инфраструктуры пригородных поселков и развитие программ ипотечного кредитования создают благоприятные условия для таких вложений. Однако успех инвестиции во многом зависит от тщательного анализа рынка и учета всех возможных рисков.

Для тех, кто рассматривает возможность покупки загородной недвижимости, агентство "Жилфонд" предлагает бесплатные консультации.

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