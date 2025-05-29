Коттеджный детокс. Стоит ли приобретать загородную недвижимость в 2025 году
Эксперты агентства "Жилфонд" рассказали о перспективных направлениях и подводных камнях при покупке участков
29 мая 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGQHmsn
Еще несколько лет назад дача у многих ассоциировалась с покосившимся домиком, огородными хлопотами и редкими летними выездами. Но сегодня загородная недвижимость переживает революцию – вместо грядок разбивают газоны, а удаленная работа идет под аккомпанемент птичьих трелей. Рынок загородной недвижимости в пригороде Барнаула продолжает демонстрировать устойчивый рост.
Согласно данным агентства недвижимости "Жилфонд", в 2024 году стоимость дачных участков вблизи краевой столицы увеличилась на 15–25% в зависимости от конкретного направления. В 2025-м после отмены некоторых госпрограмм и роста цен спрос немного упал, но все равно остается актуальным. О том, какие факторы влияют на этот рост, где лучше приобретать участки и на что обратить внимание при покупке, рассказали эксперты агентства Маргарита Арцыбашева и Татьяна Тагильцева.
Почему растут цены
Постоянный спрос остается главным драйвером роста цен, отмечает Маргарита Арцыбашева. Все больше людей стремятся приобрести загородную недвижимость: дачи, дома, коттеджи для летнего или постоянного проживания. При этом сезонность играет важную роль – если зимой спрос традиционно снижается, то в апреле-мае, как правило, начинается ажиотаж.
Эксперт подчеркивает, что пандемия COVID*-19 изменила потребительские привычки. Многие барнаульцы, перешедшие на удаленный режим работы, теперь ищут возможность совмещать профессиональную деятельность с отдыхом на природе. Дополнительным стимулом для покупателей стало улучшение инфраструктуры загородных поселков – подведение современных коммуникаций делает их более привлекательными для постоянного проживания.
Инвестиции в загородную недвижимость, по словам эксперта, могут быть очень выгодными при правильном выборе участка.
"Приведу конкретный пример: два года назад я рекомендовала клиенту приобрести участок в поселке "Палитра" за 2 млн рублей. Сегодня его стоимость оценивают уже в 3,5 млн", – продолжает Маргарита Арцыбашева.
Где выгоднее покупать
Говоря о наиболее перспективных направлениях для покупки, Татьяна Тагильцева выделяет несколько ключевых локаций.
"Особой популярностью у барнаульцев пользуются поселки вдоль Бийской трассы в 15 км от города – Фирсово, Спутник, Санниково. Также стоит обратить внимание на поселок Авиатор по Павловскому тракту и коттеджный поселок Октябрьский в селе Власиха. Эти места привлекают покупателей близостью к городу и живописной природой – многие участки расположены рядом с сосновым бором", – рассказывает эксперт.
Татьяна Тагильцева отмечает, что в коттеджных поселках особенно востребованы готовые дома, которые можно купить по программе "Семейная ипотека". Кроме того, перспективными считают участки в черте города – на Горе в Центральном районе, в Южном, а также дачи за торговым центром "Ашан" ("Дружба" и "Ракета"), которые демонстрируют стабильный рост стоимости.
Риски и важные критерии выбора
Однако, как предупреждает Татьяна Тагильцева, инвестиции в загородную недвижимость имеют и свои подводные камни.
"Продажа загородного участка обычно занимает значительно больше времени по сравнению с городскими квартирами. Кроме того, новые участки часто требуют существенных вложений в благоустройство и подключение коммуникаций", – поясняет специалист.
При выборе оптимального участка эксперт рекомендует учитывать несколько ключевых факторов. В первую очередь нужно определиться с приемлемой удаленностью от города – чем ближе к Барнаулу, тем выше стоимость. Не менее важны ландшафтные особенности, наличие и возможность подключения коммуникаций (электричества, водоснабжения), а также развитость инфраструктуры – наличие магазинов, аптек и остановок общественного транспорта поблизости.
"Особое внимание стоит уделить целям приобретения – будете использовать для сезонного отдыха, постоянного проживания или коммерческой деятельности", – советует Татьяна Тагильцева.
По ее словам, самое главное: перед совершением сделки необходимо тщательно проверить все документы на участок, чтобы избежать возможных юридических проблем в будущем.
Стоит ли инвестировать в 2025 году
Специалисты агентства "Жилфонд" сходятся во мнении, что 2025 год может стать удачным временем для инвестиций в загородную недвижимость. Растущий спрос со стороны барнаульцев, улучшение инфраструктуры пригородных поселков и развитие программ ипотечного кредитования создают благоприятные условия для таких вложений. Однако успех инвестиции во многом зависит от тщательного анализа рынка и учета всех возможных рисков.
Для тех, кто рассматривает возможность покупки загородной недвижимости, агентство "Жилфонд" предлагает бесплатные консультации.
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11:45:27 29-05-2025
На мой взгляд, свой дом покупать стоит. Но если у вас нет авто (а лучше пары - "маминого" и "папиного"), то жить там будет весьма проблематично. Да и дороже жизнь в коттедже, если вы не в состоянии выполнять основной объём работ по содержанию жилья самостоятельно.
12:12:30 29-05-2025
Палитра... До Барнаула доехать на работу и с работы становится проблемой.
12:32:51 29-05-2025
Гость (12:12:30 29-05-2025) Палитра... До Барнаула доехать на работу и с работы становит... Издержки жизни в пригороде. Но, на мой взгляд, жить в своём доме куда приятнее, чем в многоквартирнике. Да, хлопот больше, но даже элементарная смена деятельности (работа - домашние дела) способствует лучшему отдыху.
Но ещё раз: жить в своём доме (не в избушке на Осипухе!) - дорого.
00:00:21 30-05-2025
Кхм... (12:32:51 29-05-2025) Издержки жизни в пригороде. Но, на мой взгляд, жить в своём ... Чем дорого? Если хватило денег купить или построить не из Г.. и палок и если сдури не забабахали избушку на 500-700 квадратов на гектаре земли. И в нормальном месте с газом, водой не из болота, и тд. Ну и Осипуха по сравнению с нахаловкой считай элитный район.
12:36:12 29-05-2025
Гость (12:12:30 29-05-2025) Палитра... До Барнаула доехать на работу и с работы становит... Смотря где работа!
23:48:58 29-05-2025
Гость (12:12:30 29-05-2025) Палитра... До Барнаула доехать на работу и с работы становит... Хоть Палитра, хоть Трилитра в час пик замотаешься ехать хоть откуда, то снег стоим, то дождь увидели, то ямы на дороге, то дорожники ямы ремонтируют, то ремонт моста, то ёлку поставили))) Работать надо рядом с домом(дома) или жить на работе или не работать))
13:50:36 29-05-2025
Спутник? По Бийской трассе ))) Нуну
13:05:54 30-05-2025
Небольшой современный дом, квадратов на 80-110, в черте города, пусть даже на горе, с газом и пусть маленьким участком- 4-6 соток выгоднее любой самой затрапезной квартиры. С любой стороны.