В микрорайоне будет проживать около 500 человек

15 мая 2023, 09:01, ИА Амител

Проект дома / Фото: "Дом.рф"

Квартал на 165 частных домов запроектировали в полях напротив посёлка Лесного. Площадь будущего квартала – 30 га. Территория принадлежит государству, и оно готово бесплатно передать наделы барнаульцам. Но получить землю могут далеко не все: для этого нужно работать в сфере образования, здравоохранения, госслужбы или некоторых других отраслях.

Сквер и асфальтированные дороги

Запроектированный микрорайон расположен в селе Власиха (примерно в 900 метров на запад от дома на ул. Мамонтова, 196). Территория, согласно проекту планировки, разделена на 12 кварталов. В одиннадцати размещены частные дома – их заложено 165. Ещё один квартал предназначен для объектов обслуживания жилой застройки, например, мусорных контейнеров.

Сейчас проект планировки микрорайона проходит общественные обсуждения в администрации Барнаула. В документе указано, что посёлок рассчитан на 495 человек. Площадь участков, которые могут быть переданы барнаульцам, составляет 10 соток. В квартале запроектированы сквер и благоустройство.

"Озеленённые территории общего пользования предлагается благоустроить и осветить, разместить малые архитектурные формы (различные виды скамей отдыха, мусоросборников – контейнеры и урны)", – сказано в документе.

Дороги и тротуары предлагают выполнить из твёрдого покрытия. Также рядом с кварталом в будущем, возможно, проложат дорогу, которая соединит ул. Ковыльную до ул. Радужную. Она заложена в генплане Власихи.

"Планируемая магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная протяжённостью 5,5 км расположена по направлению на запад примерно в 700 м от границ земельного участка", – отмечено в проекте планировки.

Дай пай

Земельный участок под планируемый посёлок государство передаёт ЖСК “Ясная поляна”. Это кооператив с господдержкой: его организовал региональный Росреестр. По условиям федеральной программы бесплатно получить земельный участок в планируемом микрорайоне во Власихе можно только после вступления в ЖСК. Однако и это право есть не у всех.

Оно распространяется только на многодетных семей; молодых учёных; научных и инженерно-технических работников; специалистов в сфере образования, здравоохранения; госслужащих; работников института развития и государственных корпораций; военнослужащих и работников оборонно-промышленного комплекса, сотрудников органов внутренних дел РФ.

На сайте "Дом.рф" указано, что участники ЖСК для строительства жилья вносят определённую сумму средств, которая называется "пай". Его размер определяют на общем собрании кооператива и прописывают в учредительных документах.

Строительство домов в кооперативном посёлке может быть как массовым (ЖСК выступает застройщиком, нанимает подрядчиков, контролирует все процессы), так и индивидуальным, когда семья сама решает, как и с кем она возведёт объект. При этом после строительства и сдачи дома в эксплуатацию участок переходит в собственность семьи.

"По общему правилу, договор безвозмездного пользования земельным участков для строительства жилья ЖСК с господдержкой, предоставляется на срок от трёх до пяти лет. За это время участники кооператива должны осуществить строительство многоквартирного или частного дома", – отмечает "Дом.рф".

Интересно, что, по данным "Дом.рф", в Ясной поляне из 100 участков свободно всего два. Правда, в Барнауле есть и другой ЖСК – Моховая поляна. Его организовало Министерство науки и высшего образования РФ. Посёлок расположен на ул. Моховая поляна, 1 (в лесу на Змеиногорском тракте). Площадь микрорайона составляет 7,3 га, а из 33 участков свободны 12.