Котяков: в 2027 году пособие по уходу за ребенком составит почти 97 тысяч рублей
Речь идет о максимально возможной поддержке
01 ноября 2024, 23:15, ИА Амител
Монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит почти 97 тысяч рублей в 2027 году, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на заседании программной комиссии "Единой России". Трансляция прошла на сайте партии.
Размер выплаты уже растет. В 2025 году это будут почти 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026 году – 83 тысячи рублей, отметил Котяков.
Также с 2024 года в рамках указа президента в РФ ввели единый статус многодетной семьи для равноправного назначения мер соцподдержки этой категории граждан во всех регионах. В 39 из них меры поддержки назначают без учета критериев нуждаемости.
08:23:26 02-11-2024
хорошая новость
08:49:47 02-11-2024
Плохая новость
11:42:01 02-11-2024
Гость (08:49:47 02-11-2024) Плохая новость... Мало?
12:55:02 02-11-2024
Гость (11:42:01 02-11-2024) Мало?... Считаю попытки государства купить рождаемость бесполезными и даже вредными (с т.з. перспективы для всего населения, а не отдельных его представителей).
13:04:28 02-11-2024
Гость (12:55:02 02-11-2024) Считаю попытки государства купить рождаемость бесполезными и... даже вредными --- оказывать помощь матерям с маленькими детьми вредно? Да ну нафиг
12:03:54 02-11-2024
А пенсии также вырастут?
13:05:11 02-11-2024
гость (12:03:54 02-11-2024) А пенсии также вырастут?... А цены?
13:32:47 02-11-2024
Гость (13:05:11 02-11-2024) А цены?... А когда цены не вырастут?