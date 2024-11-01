Котяков: в 2027 году пособие по уходу за ребенком составит почти 97 тысяч рублей

Речь идет о максимально возможной поддержке

01 ноября 2024, 23:15, ИА Амител

Монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит почти 97 тысяч рублей в 2027 году, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на заседании программной комиссии "Единой России". Трансляция прошла на сайте партии.

Размер выплаты уже растет. В 2025 году это будут почти 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026 году – 83 тысячи рублей, отметил Котяков.

Также с 2024 года в рамках указа президента в РФ ввели единый статус многодетной семьи для равноправного назначения мер соцподдержки этой категории граждан во всех регионах. В 39 из них меры поддержки назначают без учета критериев нуждаемости.