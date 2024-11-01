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Котяков: в 2027 году пособие по уходу за ребенком составит почти 97 тысяч рублей

Речь идет о максимально возможной поддержке

01 ноября 2024, 23:15, ИА Амител

Монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Монеты / Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит почти 97 тысяч рублей в 2027 году, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на заседании программной комиссии "Единой России". Трансляция прошла на сайте партии.

Размер выплаты уже растет. В 2025 году это будут почти 69 тысяч рублей в месяц, а в 2026 году – 83 тысячи рублей, отметил Котяков.

Также с 2024 года в рамках указа президента в РФ ввели единый статус многодетной семьи для равноправного назначения мер соцподдержки этой категории граждан во всех регионах. В 39 из них меры поддержки назначают без учета критериев нуждаемости.

Комментарии 8

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Гость

08:23:26 02-11-2024

хорошая новость

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Гость

08:49:47 02-11-2024

Плохая новость

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Гость

11:42:01 02-11-2024

Гость (08:49:47 02-11-2024) Плохая новость... Мало?

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Гость

12:55:02 02-11-2024

Гость (11:42:01 02-11-2024) Мало?... Считаю попытки государства купить рождаемость бесполезными и даже вредными (с т.з. перспективы для всего населения, а не отдельных его представителей).

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Гость

13:04:28 02-11-2024

Гость (12:55:02 02-11-2024) Считаю попытки государства купить рождаемость бесполезными и... даже вредными --- оказывать помощь матерям с маленькими детьми вредно? Да ну нафиг

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гость

12:03:54 02-11-2024

А пенсии также вырастут?

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Гость

13:05:11 02-11-2024

гость (12:03:54 02-11-2024) А пенсии также вырастут?... А цены?

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Гость

13:32:47 02-11-2024

Гость (13:05:11 02-11-2024) А цены?... А когда цены не вырастут?

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