Ковид и The Beatles. Выставка к 200-летию Краеведческого музея открылась в Барнауле

В честь юбилея открыли два выставочных зала с коллекциями "самых-самых" экспонатов

28 июня 2023, 06:15, ИА Амител









































































































































































































































Выставка к 200-летию Краеведческого музея / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

27 июня состоялось торжественное открытие выставки в Краеведческом музее по случаю его 200-летия. Постоянные посетители, работники, историки и гости со всей России пришли поздравить музей с юбилеем.

Министр культуры Алтайского края вручила преданным работникам-музееведам благодарности за их труд на благо сохранения истории края и всей страны.

"Мы все привыкли, что история – это экспонаты. Но все-таки за каждым экспонатом, за каждым годом жизни музея стоят люди. И когда мне посчастливилось занять эту должность пять лет назад, тогда мы постепенно стали понимать свою ответственность, что мы подходим к этой дате. Ответственность за то, что было проделано за эти 200 лет, и не потерять то, что было наработано теми людьми, которые 200 лет старались сохранить эту историю. Когда-то музей закрывался и часть экспонатов передавалась в другие музеи. Как будто было ощущение, что мы что-то теряли. Нет, мы приобретали", – призналась директор Краеведческого музея Наталья Вакалова.

Гости праздника подарили музею-имениннику множество интересных и уникальных подарков: памятные книги с подписями тех, кто вложил неоценимый вклад в историю музея, уникальные книги на узкие тематики. Один из гостей подарил музею библию начала XIX века, которую он получил от человека, стоявшего у истоков краеведческого музея.

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Также еще одним интересным подарком стала шашка от директора музея "Ижмаж" (г. Ижевск) Сергея Носачева. Это именно то самое оружие, с которого началась история оружейного искусства.

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В экспозиции представлены яркие экспонаты, отражающие свое десятилетие: первая пластинка The Beatles, первая камера, олимпийский огонь и даже вакцина от COVID-19. Отдельный зал музея представляет "самые-самые" экспонаты. Например, самый маленький музейный экспонат – это библия, написанная на нескольких языках, которая может поместиться на подушечке пальца.

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Выставочные залы находятся по адресу ул. Ползунова, 39. Увидеть экспонаты можно до 17 сентября.