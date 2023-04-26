Своевременная диагностика и правильное лечение – главные составляющие быстрого выздоровления

26 апреля 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLBhfrsE

Простуда / Фото: изображение на Freepik

В Алтайском крае всё ещё продолжают болеть коронавирусом, но люди давно перестали соблюдать ограничительные меры. Сейчас от ковида привито лишь 7% от общего количества жителей региона. А ведь ещё не так давно уровень иммунизации был 60%. Многие обрадовались снижению заболеваемости и "забили" на профилактику. Весной людям с ослабленным иммунитетом как никогда нужно быть начеку и при малейших признаках простуды проводить диагностику. Тем более что теперь с появлением экспресс-тестов сделать это намного проще, чем в начале пандемии. Практически в любой аптеке можно приобрести тест-кассеты для самостоятельного анализа. Многие из них покажут наличие в организме заболевшего не только COVID-19, но и вируса гриппа. Последний сейчас, как говорят эксперты, особо распространён.

Грипп стал смертельнее

Как ранее amic.ru рассказывала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова, на самом деле эпидобстановка на Алтае совсем не радужная. Заболеваемость ковидом хоть и меньше, но летальные исходы до сих пор бывают. Но есть ещё одна проблема – грипп, в этот раз свиной, свирепствует сильнее, чем раньше.

В конце 2022 года смертность от свиного гриппа показала шокирующие результаты, пишет Forbes.

"Если не считать “ковидные” годы, то такой высокой смертности не было с 2012 года", – говорит демограф Алексей Ракша.

Вирусологи связывают такие показатели с недавней двухлетней активностью COVID-19. К гриппу типа "А" относится в том числе и свиной грипп. Его особенно тяжело переносят дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Вирус может привести к преждевременным родам и дать осложнение на нервную систему новорождённого.

Несмотря на схожесть симптомов, эти два вируса важно лечить по-разному. Например, при коронавирусе кровь становится гуще, идёт нагрузка на сердце и мозг страдает от недостатка кислорода. В случае с гриппом кровь, наоборот, разжижается, увеличивается риск того, что образовавшийся тромб активизируется не так, как предполагалось.

Поэтому важно не рисковать и не заниматься самолечением. Чтобы правильно определиться со схемой дальнейшего лечения, необходимо различать вирусы. Но сделать это без анализа не так-то просто, потому что:

обе инфекции могут проявляться высокой температурой, ломотой в суставах, головной болью, сильной слабостью и общим ощущением разбитости;

при гриппе тоже могут возникать кишечные расстройства, как и при коронавирусе;

сухой кашель и боль в груди могут сопровождать как коронавирусную инфекцию, так и сезонный грипп.

Диагностика

Понять, чем вы больны, поможет экспресс-диагностика. Тест-кассеты на выявление вирусов гриппа и ковида – то, что должно быть под рукой в случае первых симптомов заболевания. Их можно купить заранее и хранить в домашней аптечке.

Пожалуй, наиболее распространённый вариант на прилавках аптек сегодня – диагностические системы Imbian*. Эти системы "настроены" на конкретные белки вируса и не показывают другие воспаления в рамках конкретного тестирования.

Какие бывают экспресс-тесты?

У Imbian есть три варианта тест-систем, которые имеют высокую диагностическую чувствительность на наличие:

вируса COVID-19;

антител к COVID-19;

вирусов COVID-19, гриппа "А" и "В".

Тест-системы "Имбиан" хорошо зарекомендовали себя, получили много положительных отзывов пользователей. Кстати, компания уже второй год подряд становится лауреатом Федерального конкурса НИИ социальной статистики "Национальный знак качества".





Награды "Имбиана" / Фото: пресс-служба компании

А летом 2022 года компания "Имбиан Лаб" из Кольцово одна из первых разработала и зарегистрировала в России тест для самотестирования в домашних условиях. Он позволяет выявить антиген COVID-19 в образцах слюны человека.

Саливадиагностика – это относительно новая область медицинской диагностики, в которой используются образцы слюны для выявления различных заболеваний.

Слюна имеет многокомпонентный состав – в ротовой полости сходятся протоки слюнных желез, среда носоглотки и ротоглотки, бронхиальные секреты, компоненты крови, поэтому она содержит более высокую концентрацию вируса. Это может быть особенно полезно при начальной стадии болезни, когда концентрация вируса в крови или носоглотке может быть недостаточной для обнаружения.

Удобная форма (COVID-19 Ag Saliva тест) тест-кассеты с аппликатором позволяет собрать образец быстро и легко, с минимальным дискомфортом для пациента. Вместо неприятного мазка или сдачи крови нужно просто смочить слюной индикатор. И уже через семь минут узнать, больны ли вы COVID-19. Тест показывает все известные штаммы и гибриды изменчивого ковида. Это самый быстрый saliva тест на рынке с доступной стоимостью и широкой представленностью на маркетплейсах и в аптечной сети.





Тест "Имбиана" / Фото: пресс-служба компании

Проводить тестирование можно людям любого возраста, как при первых признаках недомогания, так и во время острой фазы болезни. Это значительно экономит время, деньги и нервы. Упаковку с тестом удобно брать с собой, так как она занимает мало места, сам тест прост в использовании, а условия и подготовка просты и понятны.

Как правильно использовать экспресс-тест?

Чтобы экспресс-тестирование прошло успешно, важно внимательно читать инструкцию. Если алгоритм не нарушен, результат будет достоверным с гарантией 98,9%.

Разработчик тест-систем советует не есть, не пить, не курить по крайней мере за 30 минут до проведения теста. Иначе результат может быть неточным.

Компания "Имбиан Лаб" открыта для обратной связи. По вопросам тестирования и продукту вы можете обратиться по телефонам горячей линии или по электронной почте.

"Имбиан Лаб" известна на рынке медицинских инноваций. Компания разрабатывает и производит диагностические наборы для выявления инфекций передаваемых половым путём, урогенитальных инфекций, гельминтов, TORCH инфекций (ВИЧ, токсоплазмоз, сифилис, гепатиты В, С, вирус ветряной оспы, краснуха, цитомегаловирус, герпес I и II типа), поксвирусов (натуральная оспа, оспа обезьян, оспа коров, осповакцина).

ООО "Имбиан Лаб" (Imbian Lab Limited Liability Company)

Набор реагентов для иммунохроматографического выявления антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах слюны человека "COVID-19 Ag Saliva тест" по ТУ 21.20.23-141-4139029502922, Серия № 220301, Серия № 220302

Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, 2/7

Тел.: 8 (383) 209-34-54, 8-800-600-90-77

info@imbian.ru

imbian.ru

*Imbian (Имбиан)

Имеются противопоказания к применению и использованию. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста

На правах рекламы