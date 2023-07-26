КПРФ предложила на два года перенести день начала Второй мировой войны
Такая необходимость возникла во время работы над новым учебником по истории
26 июля 2023, 17:40, ИА Амител
Фото: belayaistoriya.ru
КПРФ предложила перенести дату начала Второй мировой войны с 1 сентября 1939 года на 7 июля 1937 года, сообщает РИА Новости.
Как пояснил депутат Госдумы Дмитрий Новиков, такая необходимость возникла во время работы над новым учебником по истории.
Партия предложила установить датой начала Второй мировой войны 7 июля 1937 года – в этот день Япония напала на Китай.
Сейчас днем начала войны считается 1 сентября 1939-го – дата нападения Германии на Польшу.
19:38:03 26-07-2023
Зю решил перед китайцами выслужиться и лизнуть поглубже. Не оценят.
20:10:10 26-07-2023
Для КПРФ других-то нет проблем? Из-за рота доллара и евро цены опять поползли вверх, а волнует дата начала ВОВ. Сюр.
08:54:43 27-07-2023
Гость (20:10:10 26-07-2023) Для КПРФ других-то нет проблем? Из-за рота доллара и евро це... Не ВОВ, а второй мировой войны
09:10:01 27-07-2023
Гость (08:54:43 27-07-2023) Не ВОВ, а второй мировой войны... Да жертвы ЕГЭ это не различают, мозга то нет.
09:12:54 27-07-2023
Валентина Олеговича Коновалова, главу республики Хакасия, в президенты России!!! от КПРФ!
10:47:49 27-07-2023
Эти деятели еще и Финскую войну включат во Вторую мировую, и тем самым признают СССР виновной в развязывании ВМВ. Не наши это депутаты, нам их подкинули.