КПРФ предложила на два года перенести день начала Второй мировой войны

Такая необходимость возникла во время работы над новым учебником по истории

26 июля 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: belayaistoriya.ru

КПРФ предложила перенести дату начала Второй мировой войны с 1 сентября 1939 года на 7 июля 1937 года, сообщает РИА Новости.

Как пояснил депутат Госдумы Дмитрий Новиков, такая необходимость возникла во время работы над новым учебником по истории.

Партия предложила установить датой начала Второй мировой войны 7 июля 1937 года – в этот день Япония напала на Китай.

Сейчас днем начала войны считается 1 сентября 1939-го – дата нападения Германии на Польшу.