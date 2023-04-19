НОВОСТИОбщество

Крадущийся барс, затаившийся крокодил. Лучшие снимки дикой природы 2022 года

Вся многогранность животного мира в фотографиях конкурса World Nature Photography Awards

19 апреля 2023, 06:45, ИА Амител

"Опасность в грязи" / Фото: Йенс Калманн
"Опасность в грязи" / Фото: Йенс Калманн

Жюри популярного фотоконкурса о дикой природе World Nature Photography Awards объявило победителей 2022 года. Главный приз и звание фотографа года завоевал Йенс Калманн за снимок "Опасность в грязи". "Эта фотография – результат наблюдения за самым большим водоёмом в Национальном парке Мана-Пулс в Зимбабве в то время, когда продолжительная засуха превратила водоём в быстро высыхающую грязь", – рассказывает победитель.

Всего в конкурсе участвовали тысячи работ, присланных из 45 стран. Всех победителей смотрите в нашей фотоленте.

Фото: www.worldnaturephotographyawards.com

чудеса природы

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

08:47:29 19-04-2023

Жабы, видимо, в процессе размножения? Икра вокруг?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров