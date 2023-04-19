Крадущийся барс, затаившийся крокодил. Лучшие снимки дикой природы 2022 года

Вся многогранность животного мира в фотографиях конкурса World Nature Photography Awards

19 апреля 2023, 06:45, ИА Амител

"Опасность в грязи" / Фото: Йенс Калманн

Жюри популярного фотоконкурса о дикой природе World Nature Photography Awards объявило победителей 2022 года. Главный приз и звание фотографа года завоевал Йенс Калманн за снимок "Опасность в грязи". "Эта фотография – результат наблюдения за самым большим водоёмом в Национальном парке Мана-Пулс в Зимбабве в то время, когда продолжительная засуха превратила водоём в быстро высыхающую грязь", – рассказывает победитель.

Всего в конкурсе участвовали тысячи работ, присланных из 45 стран. Всех победителей смотрите в нашей фотоленте.

Снимок снежного барса в Гималаях удостоился первого места в номинации "Животные в естественной среде обитания"

Гранд-Титон-Пикс, Вайоминг, победитель в категории "Пейзажи и окружающая среда планеты Земля"

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Красный краб у кромки прибоя на острове Гомера (Испания). Лучшая фотография в номинации "Беспозвоночные"

Снимок группы японских макак на острове Авадзи получил первый приз в номинации "Млекопитающие"

Раненый австралийский морской котик, Новый Южный Уэльс, Австралия, победитель в номинации "Фотожурналистика"

Дом пустельги, Стара Загора, Болгария, победитель в номинации "Городская дикая природа"

Африканский саванный слон, Южная Африка, бронзовый призер в номинации "Поведение: категория млекопитающие"

Морская собачка, мост Голубой цапли в Ривьера-Бич, Флорида, бронзовый призер в категории "Портреты"

В номинации "Природное искусство" первое место досталось фотографии, на которой запечатлен процесс размножения кораллов

Две пятнистые креветки-арлекина на морской звезде у берегов Индонезии. Победитель в номинации "Подводное фото"

Внутри ледника, Норвегия, победитель в категории "Люди и природа"

Древо жизни, Эвкалипт, Западная Австралия, победитель в категории "Растения и грибы"



























Фото: www.worldnaturephotographyawards.com