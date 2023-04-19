Крадущийся барс, затаившийся крокодил. Лучшие снимки дикой природы 2022 года
Вся многогранность животного мира в фотографиях конкурса World Nature Photography Awards
19 апреля 2023, 06:45, ИА Амител
"Опасность в грязи" / Фото: Йенс Калманн
Жюри популярного фотоконкурса о дикой природе World Nature Photography Awards объявило победителей 2022 года. Главный приз и звание фотографа года завоевал Йенс Калманн за снимок "Опасность в грязи". "Эта фотография – результат наблюдения за самым большим водоёмом в Национальном парке Мана-Пулс в Зимбабве в то время, когда продолжительная засуха превратила водоём в быстро высыхающую грязь", – рассказывает победитель.
Всего в конкурсе участвовали тысячи работ, присланных из 45 стран. Всех победителей смотрите в нашей фотоленте.
- Снимок снежного барса в Гималаях удостоился первого места в номинации "Животные в естественной среде обитания"
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- Снимок группы японских макак на острове Авадзи получил первый приз в номинации "Млекопитающие"
- Раненый австралийский морской котик, Новый Южный Уэльс, Австралия, победитель в номинации "Фотожурналистика"
- Дом пустельги, Стара Загора, Болгария, победитель в номинации "Городская дикая природа"
- Африканский саванный слон, Южная Африка, бронзовый призер в номинации "Поведение: категория млекопитающие"
- Морская собачка, мост Голубой цапли в Ривьера-Бич, Флорида, бронзовый призер в категории "Портреты"
- В номинации "Природное искусство" первое место досталось фотографии, на которой запечатлен процесс размножения кораллов
- Две пятнистые креветки-арлекина на морской звезде у берегов Индонезии. Победитель в номинации "Подводное фото"
- Внутри ледника, Норвегия, победитель в категории "Люди и природа"
- Древо жизни, Эвкалипт, Западная Австралия, победитель в категории "Растения и грибы"
Фото: www.worldnaturephotographyawards.com
08:47:29 19-04-2023
Жабы, видимо, в процессе размножения? Икра вокруг?