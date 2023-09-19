Отремонтировать здание мечтал еще бывший губернатор региона Александр Карлин, но денег на стройку у властей не было

19 сентября 2023, 07:44, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Здание Краевого дворца молодежи в Барнауле по адресу улица Юрина, 204в, отремонтируют за 260 миллионов рублей. Глобальные изменения затронут не только внутренние помещения объекта, но и входную зону. Сейчас здесь уже активно ведутся работы, завершить которые планируют летом 2025 года. Отремонтировать дом для алтайской молодежи мечтал еще бывший губернатор региона Александр Карлин. Как изменится КДМ в ближайшие годы – узнал amic.ru.

Как отремонтируют здание?

Работы начались летом этого года, сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края. Подрядчик – "СК Профлидер" – уже выполнил демонтаж перегородок подвального этажа, а также разрушил перегородки первого и второго этажей. Рабочие сделали бетонную стяжку и утеплили стены подвала. Там планируется оборудовать помещения для проведения кружков и творческих секций.

На первом этаже КДМ, пояснили в Минстрое, сделают красивое фойе, коридоры, кабинеты для сотрудников учреждения. Предусмотрен также большой туалет, гардероб. Для маломобильных групп населения предусмотрен пандус, доступ на этажи будет осуществляется при помощи лифта. По-настоящему важным объектом будущего КДМ станет большой зрительный зал с танцевальной площадкой. Часть здания отдадут под склады и подсобные помещения.

Проект реконструкции "КДМ"

На втором этаже оборудуют творческие студии, кабинеты для персонала, зону отдыха.

В Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края добавили, что у обновленного Дворца молодежи появится новая крыша. Также планируется заменить существующие системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и электроосвещения, вентиляции, охранно-пожарной сигнализации. Обновят фасад здания, а прилегающую территорию благоустроят: появятся новые тротуары, устроят парковку для автомобилей, высадят деревья, установят арт-объекты и лавочки.

Все работы планируют завершить летом 2025 года. На реконструкцию здания из краевого бюджета выделили около 260 миллионов рублей.

КДМ хотели отремонтировать еще несколько лет назад. Почему не удалось?

Именно в этом центре размещаются многие молодежные организации, которые финансируются из краевого бюджета. КДМ является организатором крупных мероприятий: международного молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития", всероссийского слета сельской молодежи, регионального этапа программы "Молодой предприниматель России", фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна на Алтае "Феста".

Здание на улице Юрина, 204в, построили еще в 1989 году. В 2013 году здесь поменяли окна и установили новые светильники, провели ремонт в коридорах и санузлах. В 2017 году отремонтировали кровлю. Однако капитальной реконструкции за 30 лет существования Дворца молодежи не проводили.

Инициатором капитального ремонта КДМ был предыдущий губернатор Алтайского края Александр Карлин. В 2018-м он побывал на объекте и назвал его состояние неудовлетворительным. Карлин выдвинул идею создания в КДМ молодежного пространства в стиле лофт, который предполагает авангардный характер интерьера с урбанистическим минимализмом. Однако спустя несколько месяцев в регионе сменился губернатор и работы отложили.