Краевой этап Всероссийской "Лыжни России" состоится в Барнауле 12 февраля

Рассказываем, где можно зарегистрироваться на соревнования

01 февраля 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

12 февраля в Барнауле состоится краевой этап Всероссийской "Лыжни России". Традиционная массовая гонка в этом году пройдёт на базе отдыха "Славное" по адресу Широкая просека, 15.

Зарегистрироваться для участия можно с 8 по 10 февраля в краевом Министерстве спорта на Пролетарской, 65. Там будет работать комиссия по допуску к участию в пробеге.

Также пройти регистрацию можно в день стартов непосредственно на базе "Славное". Оформление заявок начнётся в 09:00. Первые старты намечены на 12 часов.

На дистанцию от двух до десяти километров выйдут как взрослые любители лыжного бега, так и дети от девяти лет и старше.

По предварительным оценкам, в этот раз на старты по всей стране выйдут более полумиллиона лыжников.