Крановщица погибла при падении крана на парковку с машинами в Новосибирске
По предварительным данным, башенный кран повредил восемь автомобилей на парковке
15 июня 2023, 13:15, ИА Амител
В Новосибирске крановщица погибла в результате падения башенного крана на парковку с автомобилями возле строительной площадки, пишет "КП-Новосибирск".
Местный житель отметил, что инцидент произошел примерно в 09:30 утра 15 июня.
"Проснулся от жуткого грохота. Посмотрел в окно, увидел, лежит кран. Когда вышел на улицу, строители вытащили из кабины свою коллегу. Ее потом накрыли. Кран чудом не задел несколько машин, в которых сидели люди", – рассказал новосибирец.
По данным полиции, погибла 57-летняя крановщица. Отмечается, что у женщины сегодня был последний рабочий день.
"Кран ездил по рельсам, отказали тормоза. Она сбила тупики и съехала", – отмечает издание со ссылкой на источники.
По предварительной информации, упавший кран повредил восемь автомобилей на парковке.
В региональном СК сообщили, что возбудили уголовное дело по признакам "нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека".
14:17:21 15-06-2023
А помните на проспекте Ленина кран упал в бурю. Тоже тормоза и гибель. Чем там закончилось? Семье погибшего квартиру вроде дали.
14:34:28 15-06-2023
Несчастная женщина, а по старым правилам была бы уже на пенсии