Крановщица погибла при падении крана на парковку с машинами в Новосибирске

По предварительным данным, башенный кран повредил восемь автомобилей на парковке

15 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: vk.com/skrnso

В Новосибирске крановщица погибла в результате падения башенного крана на парковку с автомобилями возле строительной площадки, пишет "КП-Новосибирск".

Местный житель отметил, что инцидент произошел примерно в 09:30 утра 15 июня.

"Проснулся от жуткого грохота. Посмотрел в окно, увидел, лежит кран. Когда вышел на улицу, строители вытащили из кабины свою коллегу. Ее потом накрыли. Кран чудом не задел несколько машин, в которых сидели люди", – рассказал новосибирец.

По данным полиции, погибла 57-летняя крановщица. Отмечается, что у женщины сегодня был последний рабочий день.

"Кран ездил по рельсам, отказали тормоза. Она сбила тупики и съехала", – отмечает издание со ссылкой на источники.

По предварительной информации, упавший кран повредил восемь автомобилей на парковке.

В региональном СК сообщили, что возбудили уголовное дело по признакам "нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека".