"Краса, длинная коса!": В Барнауле прошел конкурс на самую длинную косу

Призеры состязаний поделились советами по уходу за такими волосами

17 июня 2023, 17:02, ИА Амител













































































































Фото: Алина Богомолова

17 июня в барнаульском парке "Лесная сказка" прошел конкурс на самую длинную косу. Победители получили подарки уходовой косметики для волос и денежные призы от зоопарка.

Девушки с самыми красивыми косами собрались здесь в 13:00 у главной сцены. Всего было три возрастные категории: от 4 до 8 лет, от 9 до 15 лет и взрослые. Любовь к длинным волосам, как показал конкурс, идет из поколения в поколение, потому что участвовали в нем и мамы, и их дочери.

Ведущие замеряли косы метровой линейкой, выбирали победителей, а в честь них пели песни.

В категории самых маленьких выиграла коса длиной 69 сантиметров, а в категории 9-15 лет главный приз взяла девушка с косой 88 сантиметров. Среди взрослых победила девушка со 116-сантиметровой косой до колен – горожанка стала победительницей уже во второй раз.

Призеры конкурса поделились советами по уходу за такими волосами, и оказалось, что секрет прост: просто своевременно мыть голову и расчесывать волосы. Самое главное, чтобы волосы были натуральными, иначе будет сложно добиться такой длины и красоты.

На удивление для многих девушек с короткими волосами, победительницы конкурса моют голову всего один раз в одну-две недели. А одна из призерок поделилась со зрителями, что отращивает волосы уже более десяти лет, не притрагиваясь к ним ножницами.