Красавица из Барнаула Софья Осиян стала третьей на конкурсе "Краса России – 2023"

Девушку пригласили для участия в следующем конкурсе без отборочного этапа

16 ноября 2023, 11:32, ИА Амител

Фото: vk.com/s.russo2

Жительница Барнаула Софья Осиян стала третьей на всероссийском конкурсе "Краса России – 2023". Видео награждения опубликовали организаторы на своей странице во "ВКонтакте".

Финал конкурса прошел в среду, 15 ноября, в зимнем дворце в Сочи.

"Третья красавица России", – сказала ведущая, когда девушку награждали короной.

Софью пригласили для участия в конкурсе "Краса России – 2024" без отборочного этапа.

Напомним, Софья стала "Мисс Барнаул" в 2021 году. В интервью корреспонденту amic.ru она рассказала, почему не хочет работать медиком, свободно ли ее сердце и почему планирует уехать жить в Москву.