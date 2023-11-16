Красавица из Барнаула Софья Осиян стала третьей на конкурсе "Краса России – 2023"
Девушку пригласили для участия в следующем конкурсе без отборочного этапа
16 ноября 2023, 11:32, ИА Амител
Фото: vk.com/s.russo2
Жительница Барнаула Софья Осиян стала третьей на всероссийском конкурсе "Краса России – 2023". Видео награждения опубликовали организаторы на своей странице во "ВКонтакте".
Финал конкурса прошел в среду, 15 ноября, в зимнем дворце в Сочи.
"Третья красавица России", – сказала ведущая, когда девушку награждали короной.
Софью пригласили для участия в конкурсе "Краса России – 2024" без отборочного этапа.
Напомним, Софья стала "Мисс Барнаул" в 2021 году. В интервью корреспонденту amic.ru она рассказала, почему не хочет работать медиком, свободно ли ее сердце и почему планирует уехать жить в Москву.
12:00:41 16-11-2023
Красивая девушка!
12:18:32 16-11-2023
А Наташи Ивановы кончились?
12:23:08 16-11-2023
Гость (12:18:32 16-11-2023) А Наташи Ивановы кончились? ... С нынешними тенденциями лет через 10 в школах,садах, рядом будут одни таджикские дети... хотя уже и так 50 %
14:39:00 16-11-2023
Гость (12:23:08 16-11-2023) С нынешними тенденциями лет через 10 в школах,садах, рядом б... Вы из Москвабада?
14:32:27 16-11-2023
И брат её, Газон - тоже красавец!
14:38:24 16-11-2023
Вах, пэрсик! К 30 годам родители отдадут её замуж, к 45 годам обзаведётся мощным торсом, "телевизором" как у К.Кардашьян и пушистыми усами... и будет вспоминать, как будучи армянкой вдруг стала красой, чёрт побери, России.
15:46:50 16-11-2023
Гость (14:38:24 16-11-2023) Вах, пэрсик! К 30 годам родители отдадут её замуж, к 45 года... У нас в стране многонациональный народ. А ваше высказывание по поводу её национальности попахивает расизмом