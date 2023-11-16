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Красавица из Барнаула Софья Осиян стала третьей на конкурсе "Краса России – 2023"

Девушку пригласили для участия в следующем конкурсе без отборочного этапа

16 ноября 2023, 11:32, ИА Амител

Фото: vk.com/s.russo2
Фото: vk.com/s.russo2

Жительница Барнаула Софья Осиян стала третьей на всероссийском конкурсе "Краса России – 2023". Видео награждения опубликовали организаторы на своей странице во "ВКонтакте".

Финал конкурса прошел в среду, 15 ноября, в зимнем дворце в Сочи.

"Третья красавица России", – сказала ведущая, когда девушку награждали короной.

Софью пригласили для участия в конкурсе "Краса России – 2024" без отборочного этапа.

Напомним, Софья стала "Мисс Барнаул" в 2021 году. В интервью корреспонденту amic.ru она рассказала, почему не хочет работать медиком, свободно ли ее сердце и почему планирует уехать жить в Москву.

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Барнаул конкурсы Красота и мода

Комментарии 7

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Гость

12:00:41 16-11-2023

Красивая девушка!

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Гость

12:18:32 16-11-2023

А Наташи Ивановы кончились?

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Гость

12:23:08 16-11-2023

Гость (12:18:32 16-11-2023) А Наташи Ивановы кончились? ... С нынешними тенденциями лет через 10 в школах,садах, рядом будут одни таджикские дети... хотя уже и так 50 %

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Гость

14:39:00 16-11-2023

Гость (12:23:08 16-11-2023) С нынешними тенденциями лет через 10 в школах,садах, рядом б... Вы из Москвабада?

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Гость

14:32:27 16-11-2023

И брат её, Газон - тоже красавец!

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Гость

14:38:24 16-11-2023

Вах, пэрсик! К 30 годам родители отдадут её замуж, к 45 годам обзаведётся мощным торсом, "телевизором" как у К.Кардашьян и пушистыми усами... и будет вспоминать, как будучи армянкой вдруг стала красой, чёрт побери, России.

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Гость

15:46:50 16-11-2023

Гость (14:38:24 16-11-2023) Вах, пэрсик! К 30 годам родители отдадут её замуж, к 45 года... У нас в стране многонациональный народ. А ваше высказывание по поводу её национальности попахивает расизмом

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